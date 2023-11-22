Хотите быть в курсе событий? Подписывайтесь на республиканские газеты

Стартовала подписная кампания на республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», на 1-е полугодие 2024-го года.

Сегодня трудно представить себе кого бы то ни было вне информационного поля. Информация окружает нас повсюду. При этом традиционные средства массовой информации не сдают десятилетиями завоевываемые позиции в сфере информирования населения о том, что происходит вокруг них.

Взяли на вооружение современные тренды и печатные издания нашей республики. Они осваивают новые способы донесения до читателей оперативной и объективной информации, включая электронные сайты, социальные сети и мессенджеры. И все ради одного – расширить читательскую аудиторию, увеличить число тех, кто будет искать новости именно на страницах печатных изданий. И тем популярнее они будут, чем больше у них будет читателей и подписчиков.

Это направление работы государственного учреждения «Приднестровская газета» имеет первостепенное значение. Популяризация входящих в его структуру республиканских газет, увеличение читательской аудитории – всем этим постоянно занимаются как творческие коллективы редакций, так и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Они являются неким связующим звеном между теми, кто пишет о событиях, и теми, кто о них читает. Они – в постоянном диалоге с потенциальными подписчиками, всегда на «прямой связи», всегда в «зоне досягаемости». Не бывает перерывов в этой напряженной работе.

День города Рыбница недавно стал дополнительным поводом подписаться на республиканские газеты.

В северной столице совпали по времени и месту сразу два события – храмовый праздник и ярмарка-продажа под девизом «Покупай приднестровское!». К ним добавился третий – «День подписчика». Горожане, жители района, многочисленные гости, в числе которых и руководители республики, весело и задорно, несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождик, отпраздновали 395 день рождения Рыбницы. Торжественные мероприятия включали в себя награждения государственными наградами лучших работников, открытие ротонды, концертные выступления и др. В числе награжденных и коллектив ГУ «Приднестровская газета». Госучреждению вручили Благодарственное письмо ТПП за активное участие во всех ярмарках-продажах, проходящих под девизом «Покупай приднестровское!»

Присоединились к празднованию, но в рабочем режиме, и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Красочные баннеры с логотипами газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» сразу же привлекали внимание празднующих. Они активно присоединялись к традиционному розыгрышу призов среди подписчиков.

Подписная кампания непосредственно среди участников празднования показала позитивные результаты. На республиканские газеты подписалось около трех десятков человек, читать же их соответственно будет больше.

Так что у всех приднестровцев сейчас есть возможность пополнить армию читателей республиканских печатных изданий. В дополнение к сказанному есть необходимость напомнить: в последние годы даже если читатель пропустил установленные сроки подписной кампании, ничего для него еще не потеряно. Подписаться на газеты «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян» он сможет в любой день и получать их с каждого нового месяца. Как говорится, подписная кампания не заканчивается никогда. А посему всегда остается надежда, что число подписчиков обязательно будет увеличиваться.

Фото Елены Лозинской.