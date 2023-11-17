У номері газети «Гомін» 18 листопада ви зможете прочитати

Новости ГУ

Селу Ротар виповнилося 130 років

З-поміж населених пунктів Кам’янщини, заснованих у більшості своїй у період з ХV по ХVIII століття, Ротар – одне з наймолодших сіл. У центрі його є пам’ятний знак, що інформує гостей: рік створення – 1893-й. Про те, як святкували ювілей села, читайте на стор. 1.

Фото Ніни Панаїди.

Фото: https://tirotex.com.ua/

Висока якість та попит на ринку

Продукцію унікальної текстильної компанії «Тиротекс», яка наближається до свого піввікового ювілею, добре знають і залюбки використовують у багатьох країнах світу. Днями підприємство відвідала експертна комісія конкурсу «Придністровська якість – 2023», яка надає незалежну професійну оцінку якості товарів та послуг. Подробиці читайте на стор. 5.

Фото: novostipmr.com.ru

У Тирасполі відлунали «Фанфари Дністра»

У великому залі Палацу Республіки 16 листопада відбувся XI Міжнародний фестиваль духової та джазової музики імені Юрія Батуєва «Фанфари Дністра». Цей яскравий і унікальний проект, що давно став у Придністров’ї традиційним, заснували 2013 року в пам’ять про заслуженого діяча мистецтв Придністров’я, військового диригента та музиканта, композитора й аранжувальника, педагога та маестро Юрія Вікторовича Батуєва. Враженнями від побаченого поділився наш кореспондент на стор.12.