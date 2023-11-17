У номері газети «Гомін» 18 листопада ви зможете прочитати

Селу Ротар виповнилося 130 років

З-поміж населених пунктів Кам’янщини, заснованих у більшості своїй у період з ХV по ХVIII століття, Ротар – одне з наймолодших сіл. У центрі його є пам’ятний знак, що інформує гостей: рік створення – 1893-й. Про те, як святкували ювілей села, читайте на стор. 1.

Фото Ніни Панаїди.

Висока якість та попит на ринку

Продукцію унікальної текстильної компанії «Тиротекс», яка наближається до свого піввікового ювілею, добре знають і залюбки використовують у багатьох країнах світу. Днями підприємство відвідала експертна комісія конкурсу «Придністровська якість – 2023», яка надає незалежну професійну оцінку якості товарів та послуг. Подробиці читайте на стор. 5.

У Тирасполі відлунали «Фанфари Дністра»

У великому залі Палацу Республіки 16 листопада відбувся XI Міжнародний фестиваль духової та джазової музики імені Юрія Батуєва «Фанфари Дністра». Цей яскравий і унікальний проект, що давно став у Придністров’ї традиційним, заснували 2013 року в пам’ять про заслуженого діяча мистецтв Придністров’я, військового диригента та музиканта, композитора й аранжувальника, педагога та маестро Юрія Вікторовича Батуєва. Враженнями від побаченого поділився наш кореспондент на стор.12.