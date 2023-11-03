Анонс газеты «Приднестровье» на 4 ноября

Сегодня суббота, и вышел в свет очередной номер газеты «Приднестровье». На обложке – красивая девушка, заслужившая быть обладательницей стипендии мэра Москвы. Таких же достойных, как она, в этом году 11 человек. О прекрасной молодежи, творческих и очень интересных людях вы узнаете, прочитав наш выпуск.

Студентка второго курса юридического факультета ПГУ Ольга Лешан в этом году получит стипендию мэра Москвы. Как она потратит денежное поощрение, читайте в материале «Она мечтает бороться за права людей».

Это место помнят еще наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Хорошо знаем его и мы, вчерашние дети и сегодняшние родители. Попадая еще только в его фойе, уже ощущаешь необыкновенную атмосферу творчества и свободы. О том, что после нескольких лет пандемии ДДЮТ заработал с новой силой, читайте в материале «Место, где можно… нестандартно мыслить, творить и просто быть собой».

Быть может, редкими и загадочными музейными артефактами для людей будущего когда-нибудь станут сверхпопулярные ныне смартфоны и прочие гаджеты. А вот встретить в наши дни юношу, предпочитающего сидению в Интернете занятие лозоплетением – действительно большая редкость! Тем не менее такой человек есть, это 14-летний бендерчанин Марк Хромых. О нем и его увлечении в очерке «Мастера-искусники ивовой лозы».

Индивидуальный предприниматель Наталья Мелентьева и ее супруг Олег сумели «впрячь в одну телегу коня и трепетную лань». Из бетона они делают разные предметы декора: поддончики и кашпо для цветочных горшков, подставки для благовоний и другие подобные предметы. А из соевого воска – эксклюзивные благовонные свечи, насыщенные множеством душистых растительных ароматов в разнообразных комбинациях. Обо всем этом в статье — «Свеча и бетон».

«Шпрехен зи дойч?» — так называются очередные путевые заметки на страницах газеты из Германии. По возвращении домой автор сумел объективным взглядом взглянуть на то, как движется жизнь в этой стране. О лейпцигских «хрущевках», дрезденском барокко и о том, что случилось бы, если бы Фауст и Мефистофель встретились в «Макдональдсе», читайте в субботнем номере.

Рубрика «Красная книга Приднестровья» уже давно прижилась в газете. «Приднестровье» рассказало о многих редких представителях отечественных флоры и фауны. В этом номере главными героями стали грибы.

«Путешествия – это образ жизни», — заявил нашему корреспонденту турист из Бельгии Ив Бесеровац. Что понравилось гостю в столице и почему, по его мнению, приднестровцы гостеприимнее других народов, узнаете в материале с говорящим названием.

Иногда взору неприметного, скромного человека открывается то, что не видят специалисты. В рубрике «Житейские перекрестки» история перед глазами… «Что ему там видно с крыльца?»

«Это не финиш, а старт» — очерк о человеке с удивительной судьбой. Дмитрий Абраш пережил испытания, которые не выпадают на долю каждого, и вопреки обстоятельствам вышел победителем.

В конце номера читатели окунутся в добрый мир сказки, узнают о погоде на предстоящей неделе, а также расширят словарный запас из рубрики «Грамотеи». Гороскоп же «расскажет», что сулят звезды.