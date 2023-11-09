Работаем, так не покладая рук, отдыхаем, так от всей души

О труде и отдыхе живущих в селах наших земляков – читайте в настоящем обзоре. Приднестровцы – не только признанные трудоголики, но и люди, умеющие отдыхать – весело и задорно. Причем, касается это как горожан, так и жителей сел. Последние как раз начинают подводить итоги сельскохозяйственного года. А как заложат урожай в закрома, то и о отдыхе начнут думать. А отдохнуть душой можно, путешествуя по родным просторам.

Да вот разве, что как советует корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян, на лавандовом поле ООО «Раздолье», что под Дубоссарами. Традиционный фестиваль лаванды стал уже природно-ландшафтным брендом ПМР. Ее многочисленные гости приезжают сюда для фотосессий. А еще для того, чтобы воочию почувствовать неповторимую ауру этого места, прекрасно провести время и зарядиться энергией. И все это за «Три незабываемых дня на поле лаванды!»

Есть где отдохнуть и в Слободзее, утверждает журналист «Адевэрул Нистрян». Одной из главных достопримечательностей и визитной карточкой Слободзеи стали в последнее время Аркадный комплекс и фонтан влюблённых, располагающиеся в самом центре южной столицы республики. А уже много десятилетий кряду жителей и гостей села Чобручи радует уникальный парк-памятник садово-паркового искусства им. Д. Родина, а также каскад водопадов в его окрестностях и Кицканский плацдарм. Красоты всех перечисленных достопримечательностей – в материале «АН» «Лето в Слободзее».

Следующими публикациями редакция газеты «Адевэрул Нистрян» возвращает читателей к трудовым будням аграриев и поддержке их со стороны государства. «Поддержка молочной индустрии». Так названа статья, основанная на статистических данных. Государство перечислило производителям молока в виде дотаций 5 млн руб. С апреля по июнь заявки на получение средств подали 44 предприятия, в том числе 32 крестьянско-фермерских хозяйства. Финансовые средства животноводы направляют на приобретение специализированной техники, улучшение кормовой базы и условий содержания животных.

О запуске в Приднестровье программы государственной поддержки начинающих предпринимателей «Мое дело» в материале «Внутренний туризм будет поддержан субсидией» сообщает журналист газеты «Адевэрул Нистрян».

Тема развития внутреннего туризма в сельских населенных пунктах продолжена творческим коллективом газеты «Гомин». Жемчужиной севера Приднестровья принято называть село Рашков. Именно сюда съехались представители научных кругов и туристической сферы из ПМР, РМ, стран ЕС. Хозяева и гости обсуждали перспективы развития этого населенного пункта, который является одним из главных туристических центров Приднестровья. Подробности – в очередном номере газеты «Гомин» под названием «Рашков исторический: исследуем и сохраняем».

Широкими яркими публицистическими красками написал картину состоявшегося в Бендерской крепости юбилейного дня рождения ведущей агрофирмы «Фиальт-Агро» корреспондент газеты «Гомин». В статье под заголовком «Фиальт-Агро» – 20 лет!» рассказывается о трудовых буднях работников сельскохозяйственного предприятия, которая занимается выращиванием сельхозкультур, животноводством, производством колбасных изделий и молочной продукции, реализуя их через 37 магазинов фирменной торговой сети. В статье под заголовком «Двадцать лет эффективной деятельности» производственную палитру «Фиальт-Агро» дополнил корреспондент газеты «Приднестровье».

«Проблемы каменских аграриев». Так назвал статью собственный корреспондент газеты «Приднестровье» по Каменскому району. Местные аграрии обсудили их с министром сельского хозяйства Олегом Дилигулом и главой госадминистрации Каменского района и г. Каменки Владимиром Бычковым.

Несмотря на то, что календарный год еще не завершился, журналист газеты «Приднестровье» уже сейчас взялся за написание статьи «Год АПК. Предварительные итоги».

В этом же номере его коллега обратился к теме развития сельской социальной инфраструктуры. Это понятно из прочтения материала под названием «В планах – обеспечить водой все село». В нем – рассказ о динамике проведения работ по водоснабжению с. Грушка Каменского района.

Этот же автор газеты «Приднестровья» считает сельское хозяйство главной отраслью экономики. Так он и назвал свою очередную статью – «Проблемы главной отрасли». Она представляет собой интервью с председателем единственного в ПМР колхоза «Путь Ленина» Михаилом Пеньковским.

«Какую землю оставим потомкам?» Этот актуальный вопрос ставит на страницах республиканской газеты «Приднестровье» его собкор по Дубоссарскому району, в публикации под этим названием рассказывающий путях развития аграрной отрасли.

Фото: pictures.pibig.info