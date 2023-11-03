Читиць ын зиарул де сымбэтэ, 4 ноембрие, ал зиарулуй ностру

Ун мештешуг популар векь ши фоарте интересант — ымплетитул дин пэнуше де порумб, о експресие вие а челор май фрумоасе традиций але артей аутохтоне, есте практикат суб кондучеря Аней Паскарь ын Каса де Културэ дин сатул Спея, районул Григориопол. Думняей кондуче ши студиоул де артэ декоратив-апликатэ «Моара де хыртие».

Артиколул «Мештешуг сау артэ?» вэ ва кондуче ын лумя артизанатулуй.

Кынд аузь деспре ачастэ фемее, тинзь ку нерэбдаре сэ фачь куноштинцэ ку думняей. Дар дакэ ай куноскут-о, рэмый ындрэгостит. Пентру фрумусеце сау пентру бунэтате? Де фапт, ла прима ведере, ну се деосебеште ку нимик де алте фемей, дар есте о фире немайпоменит де атрэгэтоаре Вера Анатолиевна Фрунза.

Прин че се деосебеште, афлаць ын артиколул «Плинэ де харул ынцелепчуний».

Каменчянул Богдан Александрович Лутий, есте лауреат ал конкурсулуй де стат «Омул анулуй-2022» ын номинализаря «Омул пэмынтулуй натал». Думнялуй есте унул динтре ачей агрикулторь, деспре каре путем спуне ку ынкредере кэ е дин вицэ де плугар. Господэрия цэрэняскэ (де фермиер), кондусэ де думнялуй, се спечиализязэ ын култиваря материалулуй сэдитор, крештеря помилор ши арбуштилор фруктифиерь, декоративь, плантелор вешник верзь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Дин вицэ де плугар».

Коротнений ынтотдяуна ау штиут сэ комбине мунка котидианэ ку активитатя артистикэ. Ын Каса де културэ дин сат активязэ 5 колективе артистиче ши о секцие де тенис. Чирка 30 де копий ынвацэ а данса, а кынта, а деклама ын ачест локаш ал културий, кондус де Лудмила Дижинарь. Де кытева орь пе сэптэмынэ ышь ындряптэ пасул спре еа ши аматорий де кынтек ши мештешугурь.

Кум активязэ о Касэ де Културэ де ла сат афлаць ын артиколул «Фэрэ де културэ вяцэ ну екзистэ!».