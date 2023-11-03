У номері газети «Гомін» 4 листопада ви зможете прочитати

Багатство смаку в кожній краплі

Промислове підприємство з майже сторічною історією «Букет Молдавии» представило широкий асортимент високоякісної алкогольної продукції на конкурс «Придністровська якість – 2023».

Експертній комісії престижного конкурсу надали унікальну можливість зануритись у практичні процеси виробництва та безпосередньо ознайомитися з кожним етапом. С. 5.

Фото Марини Сови.

Головний автомобільний чемпіонат

У нашій столиці щороку відбувається традиційний чемпіонат Придністров’я зі швидкісного маневрування автомобілів і мотоциклів. Учасники в особистих заліках борються за звання «Кращий автомобіліст – 2023», «Кращий мотоцикліст – 2023», «Автоледі-2023».

Підвищити адреналін, позмагатися в умінні та майстерності їзди за кермом, перевірити рівень знань ПДР – усе це можна було зробити на чемпіонаті зі швидкісного маневрування. С. 6.

«Збережемо життя мамі!»

Під таким девізом у Тирасполі відбулася акція, ініційована придністровським об’єднанням лікарів-онкологів і присвячена збереженню здоров’я жінок. Захід відбувся з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози.

Волонтери з-поміж столичних студентів і пацієнтів онкодиспансеру, які перенесли важке захворювання та врятували своє життя завдяки вчасному зверненню до спеціалістів, вийшли на вулиці столиці, щоб розповісти жінкам, як не поповнити сумну статистику негативних наслідків власної байдужості. С. 7.

«Глибокій долині» на Кам’янщині – 285 років

Село Валя-Адинка довгий час було всього лиш одним із багатьох маленьких населених пунктів у глибинці. Тільки після того, як у Придністров’ї на державному рівні взяли курс на розвиток туризму, воно набуло популярності, особливо серед городян, які мріють хоч на днинку опинитися подалі від шуму та метушні.

Для пасторального відпочинку на природі тут, дійсно, є всі складові: тиша, чисте повітря, а головне – своєрідний рельєф із річечкою в долині між крутими схилами пагорбів, порослих лісом. Не даремно держава оголосила цю територію ландшафтним парком, що перебуває під охороною. С. 8.