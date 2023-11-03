На площадке ГУ «Приднестровская газета» прошла презентация сборника на украинском языке «Не забудем эти имена».

И ты помни, помни, помни, поименно павших солдат. Ведь мы знали, знали, знали, многих из этих ребят. И ты мог бы, мог бы, мог бы, оказаться на месте его. Если б он не ушел тебя защищать, не жалея себя самого.

В числе почетных гостей представления новой книги – зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец, зам. председателя парламентского комитета по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Андрей Сафонов, родственники погибших за свободу республики.

В основе книги, выпущенной тиражом в 100 экземпляров, – публицистические материалы сотрудников редакции газеты «Гомин». В течение двух лет они публиковались на страницах выпускаемой на одном из официальных языков ПМР газеты в рамках республиканской патриотической акции «Свеча памяти».

Герои, в начале 90-х годов прошлого столетия отстоявшие независимость молодого государства, проявили подлинный патриотизм и преданность Родине, самопожертвование и отвагу в самые критические для родившейся республики времена. Все ушедшие в бессмертие герои где-то работали, у них были жены или невесты, дети и родители. Они радовались жизни, любили, чем-то увлекались. И каждый мечтал о радостном будущем. Но им было не суждено… вернуться домой живыми.

Книга «Не забудем эти имена» – квинтэссенция воспоминаний родных, вдов и детей, братьев и сестер, бывших коллег по работе, дополненные фотографиями, бережно сохраненными в домашних архивах. Скорбя, они делились воспоминаниями о самых близких людях, жизнь которых внезапно оборвалась на самом взлете. Корреспонденты республиканской газеты «Гомин» встречались с родственниками погибших, со слов родных записывали хронику тех скорбных событий.

Книга, издателем которой выступило ГУ «Приднестровская газета», будет интересна всем, кто изучает новейшую историю ПМР, кому небезразлично наше прошлое.

В сердцах приднестровцев навсегда сохранятся имена людей, погибших ради мирного будущего Приднестровья.

Фото Марины Совы.