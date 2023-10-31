Наш край – рай… для путешественников

Год агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма, Новости ГУ

Важной составляющей Года АПК, сельских территорий и сельского туризма является последнее слагаемое. И это неспроста – Приднестровье на небольшой по мировым меркам территории может похвастаться различными ландшафтами. Если на юге – это ровная степь, то на севере – долины, холмы и даже горы. Это не может не привлекать туристов, как местных, так и зарубежных. Поэтому чрезвычайно важно развивать туристическую инфраструктуру не только в городах, но и в сельской местности. Объективно – в последнее время в этом направлении совершен качественный скачок. Об этой многоаспектной работе можно почитать на страницах республиканских изданий, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета» и в настоящем обзоре. 

Фото Виктора Громова

Сегодня трудно себе представить занятие аграрным производством без сипользования научных знаний. Почти сотню лет в Приднестровье работает специализированный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. О достижениях его селекционеров – в материале газеты «Приднестровье» под названием «Наука на страже сельского хозяйства».

Фото Виктора Громова

В этом году завершилось строительство дороги к селу Роги Дубоссарского района. О том какие надежды по развитию села, в том числе в сфере туризма, роговцы связывают с новой транспортной артерией рассказывает автор материала «Дорога жизни», опубликованного на газетной полосе «Приднестровья».

Фото из архива Юрия Кушнира

Уже от одного заголовка публикации «Приднестровья» «Неповторимый вкус домашнего продукта» «повеяло» запахом копченных мясных изделий с пряностями, которые предлагают потребителям продавцы дубоссарского магазина с претенциозным названием «Мясная империя». Сырье для всего этого мясного царства они берут в КФХ, которым руководит Юрий Кушнир из с. Дойбаны.

Фото Галины Березницкой

Осень – то самое время, когда аграрии могут похвастаться выращенным урожаем. В своеобразную выставку достижений виноградного хозяйства превращаются проходящие в эту пору в городах нашей республики фестивали вина и винограда. И проходят они в рамках объявленного в ПМР Года АПК, сельских территорий и сельского туризма. Состоялся такой праздник и в Рыбнице. О том, как весело там было читатели «Гомина» могут узнать из публикации «Фестиваль вина и винограда».

Фото Татьяны Грицюк

В соседней Каменке сотрудники налоговых органов района провели для местных предпринимателей, большинство из которых работает в аграрном секторе, семинар по разъяснению действующего в ПМР законодательства в сфере уплаты налогов, а также налоговых льгот. Подробности – в публикации газеты «Гомин» под названием «Семинар для каменских предпринимателей».

Внимание творческого коллектива газеты «Адевэрул Нистрян» тоже сконцентрировалось на теме сельского туризма. Бизнес-идея Екатерины Калашниковой способствует его развитию. Экскурсии на квадроциклах позволяют ознакомиться с уникальными достопримечательностями и природными ландшафтами. Об особенностях такого рода экскурсий рассказывает автор материала под названием «Квадроциклы в развитии туризма».

В газетной заметке под заголовком «Коротко о главном из столицы» анонсируется проведение республиканского конкурса «Лучший объект сельского туризма (агротуризма)», о проведении которого объявило Агентство по туризму. Он пройдет в три этапа. Его победители получат денежное вознаграждение.

В Приднестровье заработал туристический кешбэк. В этой короткой фразе из статьи газеты «Адевэрул Нистрян» «Туристический кэшбэк стал доступным» ее основной смысл. Эта тема продолжена в публикации под названием «Сплав с кэшбэком и незабываемыми эмоциями». В ней ее герой Михаил рассказал о своем первом туристическом кэшбэке. После сплава по Днестру ему возвратили 20% от потраченных средств.

Преподаватель детской художественной школы Светлана Кожухарь открыла ремесленную мастерскую под названием «Шерстяной дом «Миоара». Там она организуют мастер-классы для учащихся Слободзейской детской художественной школы, а также творческие встречи ремесленников из Приднестровья и Молдовы. О продвижении народных традиций и ремёсел можно прочитать в статье «АН» «Шерстяной дом «Миоара». В планах – его развитие как туристического объекта.

«Незабываемые эмоции». Такие были у гидов и представителей туристических агентств Молдовы, которые по приглашению Агентства по туризму ПМР посетили виноградники и первичное производство завода «Квинт» в с. Дойбаны, гостиничный комплекс «Днестровский сад» и гостиницу «Нистру».

Фото Инны Русу

Поклонники нашего края живут даже в далекой Бразилии! Об этом автор статьи «Наша фанатка из Бразилии» рассказывает на страницах газеты «Адевэрул Нистрян». Зовут ее Беатрис Матафора. Живет она в Рио-де-Жанейро. Побывала в Приднестровье. Девушке понравились наша природа, достопримечательности, быт, традиции и национальные кухни.