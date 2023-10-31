Наш край – рай… для путешественников

Важной составляющей Года АПК, сельских территорий и сельского туризма является последнее слагаемое. И это неспроста – Приднестровье на небольшой по мировым меркам территории может похвастаться различными ландшафтами. Если на юге – это ровная степь, то на севере – долины, холмы и даже горы. Это не может не привлекать туристов, как местных, так и зарубежных. Поэтому чрезвычайно важно развивать туристическую инфраструктуру не только в городах, но и в сельской местности. Объективно – в последнее время в этом направлении совершен качественный скачок. Об этой многоаспектной работе можно почитать на страницах республиканских изданий, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета» и в настоящем обзоре.

Сегодня трудно себе представить занятие аграрным производством без сипользования научных знаний. Почти сотню лет в Приднестровье работает специализированный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. О достижениях его селекционеров – в материале газеты «Приднестровье» под названием «Наука на страже сельского хозяйства».

В этом году завершилось строительство дороги к селу Роги Дубоссарского района. О том какие надежды по развитию села, в том числе в сфере туризма, роговцы связывают с новой транспортной артерией рассказывает автор материала «Дорога жизни», опубликованного на газетной полосе «Приднестровья».

Уже от одного заголовка публикации «Приднестровья» «Неповторимый вкус домашнего продукта» «повеяло» запахом копченных мясных изделий с пряностями, которые предлагают потребителям продавцы дубоссарского магазина с претенциозным названием «Мясная империя». Сырье для всего этого мясного царства они берут в КФХ, которым руководит Юрий Кушнир из с. Дойбаны.

Осень – то самое время, когда аграрии могут похвастаться выращенным урожаем. В своеобразную выставку достижений виноградного хозяйства превращаются проходящие в эту пору в городах нашей республики фестивали вина и винограда. И проходят они в рамках объявленного в ПМР Года АПК, сельских территорий и сельского туризма. Состоялся такой праздник и в Рыбнице. О том, как весело там было читатели «Гомина» могут узнать из публикации «Фестиваль вина и винограда».

В соседней Каменке сотрудники налоговых органов района провели для местных предпринимателей, большинство из которых работает в аграрном секторе, семинар по разъяснению действующего в ПМР законодательства в сфере уплаты налогов, а также налоговых льгот. Подробности – в публикации газеты «Гомин» под названием «Семинар для каменских предпринимателей».

Внимание творческого коллектива газеты «Адевэрул Нистрян» тоже сконцентрировалось на теме сельского туризма. Бизнес-идея Екатерины Калашниковой способствует его развитию. Экскурсии на квадроциклах позволяют ознакомиться с уникальными достопримечательностями и природными ландшафтами. Об особенностях такого рода экскурсий рассказывает автор материала под названием «Квадроциклы в развитии туризма».

В газетной заметке под заголовком «Коротко о главном из столицы» анонсируется проведение республиканского конкурса «Лучший объект сельского туризма (агротуризма)», о проведении которого объявило Агентство по туризму. Он пройдет в три этапа. Его победители получат денежное вознаграждение.

В Приднестровье заработал туристический кешбэк. В этой короткой фразе из статьи газеты «Адевэрул Нистрян» «Туристический кэшбэк стал доступным» ее основной смысл. Эта тема продолжена в публикации под названием «Сплав с кэшбэком и незабываемыми эмоциями». В ней ее герой Михаил рассказал о своем первом туристическом кэшбэке. После сплава по Днестру ему возвратили 20% от потраченных средств.

Преподаватель детской художественной школы Светлана Кожухарь открыла ремесленную мастерскую под названием «Шерстяной дом «Миоара». Там она организуют мастер-классы для учащихся Слободзейской детской художественной школы, а также творческие встречи ремесленников из Приднестровья и Молдовы. О продвижении народных традиций и ремёсел можно прочитать в статье «АН» «Шерстяной дом «Миоара». В планах – его развитие как туристического объекта.

«Незабываемые эмоции». Такие были у гидов и представителей туристических агентств Молдовы, которые по приглашению Агентства по туризму ПМР посетили виноградники и первичное производство завода «Квинт» в с. Дойбаны, гостиничный комплекс «Днестровский сад» и гостиницу «Нистру».

Поклонники нашего края живут даже в далекой Бразилии! Об этом автор статьи «Наша фанатка из Бразилии» рассказывает на страницах газеты «Адевэрул Нистрян». Зовут ее Беатрис Матафора. Живет она в Рио-де-Жанейро. Побывала в Приднестровье. Девушке понравились наша природа, достопримечательности, быт, традиции и национальные кухни.