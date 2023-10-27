У  номері газети «Гомін» 28 жовтня ви зможете прочитати

Людей поєднує культура

У Бендерському парку св. Олександра Невського в рамках проекту «Купуй придністровське!» та Року агропромислового комплексу відбувся фестиваль вина і винограду.

До нього залучилися придністровські аграрії та сільгоспвиробники, представники великих підприємств, малого бізнесу та присадибних господарств, які культивують вирощування винограду, займаються його переробкою та виноробством, а також виробництвом супутньої продукції.

Широка культурно-масова програма була представлена творчими колективами з усього Придністров’я.

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Більше, ніж просто аптека

Експертна комісія конкурсу «Придністровська якість – 2023» здійснила ретельну оцінку обслуговування та різноманітності асортименту провідного магазину аптечної мережі «Вивафарм» у місті Дністровську.

Це єдиний у районі аптечний пункт, що функціонує цілодобово, значно полегшує життя місцевого населення, забезпечуючи жителям своєчасний доступ до лікарських засобів у будь-яку пору. Позитивні відгуки від городян вже надходять.

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Кращі з кращих

Президентську стипендію в нинішньому навчальному році отримуватимуть

108 придністровців. Це найкращі студенти та учні вишів, технікумів, коледжів, учні закладів додаткової освіти, а також художніх, спортивних та музичних шкіл з усієї республіки.

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Головне фото з сайту Слободзейської ДА