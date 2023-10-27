Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 28 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Принтре проаспеций бурсиерь президенциаль, каре речент ау примит чертификатул кореспунзэтор, ыл гэсим ши пе Адриан Кузьмук, студент ын анул IV ал факултэций агротехниче а Университэций де Стат Нистрене «Т.Шевченко» дин Тираспол. Тынэрул а мерс спре ачастэ ыналтэ реализаре ынкэ дин бэнчиле школий дин сатул натал, Хрустовая, районул Каменка.
Читиць артиколул «Бурсиер президенциал» ши вець афла кум й-а решит тынэрулуй.
О сэрбэтоаре де амплоаре вор авя ын урмэтоареле зиле елевий ши педагоӂий де ла шкоала молдовеняскэ де културэ ӂенералэ №3 дин орашул Дубэсарь. Ей вор марка 110 ань де ла ынфиинцаря институцией.
Деталий гэсиць ын артиколул «О сутэ зече ань: е мулт сау пуцин?»
Кыштигэтоаря проектулуй «ТопБлог» ал платформей президенциале «Русия – цара опортунитэцилор», Виктория Нагорная, е де ориӂине дин орашул Дубэсарь. Тынэра ентузиастэ штие кум се реализязэ челе май профунде доринце. Пе каналул сэу де пе YouTube аре де ла 55 ла 1200 де абонаць ши ынреӂистрязэ де ла 5 мий ла 292 мий де визуализэрь пе лунэ.
Кум «Виселе пот девени реалитате» афлаць дин артикол.
Юлия Тихонюк, мамэ а дой копий ши едукатоаре де професие, акум е бизнес-вумен. Аре ши проприул бранд — yulia.patchwork, ши проприул ателиер, ын каре мунческ мэмичь каре се афлэ ын кончедиу де матернитате, яр сымбэтэ ши думиникэ ла еле се алэтурэ ши копилаший. Тоць ымпреунэ дау вяцэ унор лукрурь необишнуите, фолосинд стофе ши хайне векь.
Деталий гэсиць ын артиколул «Бизнес-вумен бендерянэ»