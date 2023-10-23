О тех, кто народ кормит

О людях, сделавших смыслом жизни работу в сельском хозяйстве, впору слагать оды. К сожалению, пора расцвета этого литературного жанра – в далеком прошлом. Он явно не вписывается в динамично развивающийся и куда-то стремительно летящий 21-й век. Тем не менее, это не умаляет значения труда землепашцев, хлеборобов, животноводов. И хотя в редакциях республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета», собственных Державиных нет, попытки благоговейно написать о приднестровских аграриях, заботящихся о том, чтобы накормить земляков, есть! Свидетельство тому посетители нашего сайта найдут в этом обзоре.

Чем не подобен оде заголовок опубликованной на страницах «Приднестровья» статьи – «Урожай, заколдованный солнцем»? Она повествует о трудовых буднях ООО «Сельскохозяйственная фирма «Плантатор».

В последнее время республиканская газета «Приднестровье» много пишет о состоянии сельской медицины. К удачным примерам ее поступательного развития на селе корреспондент газеты отнес сельскую врачебную амбулаторию в Незавертайловке Слободзейского района. И материал на эту тему он назвал так: «Не хуже, чем в городе».

Одну из острейших проблем аграрной отрасли творческий коллектив «Приднестровья» вынес в заголовок очередной публикации на тему агрокомплекса – «Главная проблема – реализация урожая». Ее, а также другие трудности, с которыми сталкиваются аграрии, они обсудили в ходе предметного и откровенного разговора с премьер-министром Александром Розенбергом.

Приднестровье – виноградный край. И хотя прежних масштабов возделывания янтарных гроздьев нам только предстоит достичь, в этом направлении уже есть позитивные сдвиги. О них – в статье под заголовком «Облюбованные солнцем» после очередной творческой командировки в с. Дойбаны рассказал читателям республиканской газеты журналист «Приднестровья».

Чобручи и его окрестности – одно из самых живописных мест приднестровского юга. Для того, чтобы привлечь сюда туристов, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, чем, в принципе, и занимаются местные власти. В материале газеты «Приднестровье» под названием «Новый взгляд на чобручский водопад» – информация о строительстве смотровой площадки в районе протоки Турунчука.

Заманить к себе туристов, в том числе иностранных, можно и нужно не только природными красотами, но и умением что-то создавать нашего многонационального народа. У нас живут и работают настоящие мастера декоративно-прикладного творчества. Из статьи «Приднестровья» «Возвращение фестиваля» мы узнаем о возобновлении фестиваля народных промыслов и ремесел «Мештер фаур», который уже в пятый раз прошел в с. Гояны Дубоссарского района.

В Приднестровье тоже есть «черное золото» … и это не нефть. «Черное золото» наших полей» – это подсолнечник, об уборке которого в очередной статье под этим названием сообщает журналист газеты «Приднестровье».

Тема уборки урожая продолжена публикацией этой газеты под названием «Чем богат наш «Агрокрай». О премудростях ведения аграрного бизнеса представителю редакции рассказал директор фирмы Олег Воинский.

Сельские населенные пункты нашей республики – притягательный магнит для тех, кто хочет по-настоящему познать Приднестровье, его суть. Но это еще и потенциальные объекты для развития сельского туризма. На два таких населенных пункта в своих материалах обращает внимание редакционный коллектив газеты «Гомин». Первый – под названием «Праздник в Дойбанах» – рассказывает о том, как жители села и его многочисленные гости отметили храмовый праздник. Во втором, которому предпослали заголовок «Столетие Фрунзовки», содержатся многочисленные факты об истории, прошлом, настоящем и будущем самого северного населенного пункта ПМР, которые не найдешь ни в одной энциклопедии.

Корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» сопровождал премьер-министра Александра Розенберга в рабочей поездке в фермерские хозяйства в селах Зозуляны и Строенцы Рыбницкого района, а также Карманово и Малаешты Григориопольского района. Как сообщает журналист в материале с говорящим названием «Поддержка государства», толчком к развитию животноводческих ферм стала поддержка государства в виде субсидий и дотаций за сданное молоко.

Еще одна творческая командировка сотрудника «Адевэрул Нистрян» привела его на поля ООО «Лендер Агроприм», расположенные в Дубоссарском районе. В материале «В Дубоссарском районе собирают овощи» он с сожалением констатирует: жара повлияла на урожай томатов и фасоли, несмотря на наличие полива. Тем не менее, землепользователь намерен и впредь развивать мелиоративную сеть. Тем более, что в этом ему помогает государство, предоставляя льготные кредиты.

Тема господдержки аграриям продолжена в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Генеральное соглашение: первые итоги». Она о механизме оказания государственной поддержки отечественных производителей молока путем предоставления субсидий для возмещения им части затрат по приобретению за пределами республики племенных нетелей крупного рогатого скота.

Другой вид государственной поддержки отражен в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «На совещании с сельхозпроизводителями». 32 млн руб. составила господдержка АПК на объем поданной для полива воды за счет использования льготных тарифов на энергоносители.

А вот «На совещании с сельхозпроизводителями», как сообщает автор статьи в газете «Адевэрул Нистрян» подводили итоги уборочной кампании. Самая главная новость – собрано более 392 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.