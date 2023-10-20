Анонс газеты «Приднестровье» на 21 октября

Осень — время жатвы в прямом и переносном значении, время подведения итогов. Она всегда вызывает особые чувства — смешение красок, настроений и мыслей. Для земледельцев осень — венец их труда. Этому прекрасному времени года и будет посвящен субботний выпуск газеты «Приднестровье».

Настали дни золотой осени. Золотой, потому что кругом уже так много желтых прозрачных или темно-ржавых листьев. Золотой, потому что солнечных искрящихся дней куда больше пасмурных. Золотой, потому что всякая осень – дорогой подарок. Если уметь замечать, конечно. Если уметь наслаждаться. Размышления о прекрасной поре читайте в материале «Посреди осени».

Туризм во времени и в пространстве – «Путешествие к устью Ботны», притоку Днестра, близ которого была построена Тираспольская крепость. О том, что обнаружил автор одноименного очерка, узнаете, присоединившись к велопрогулке…

Уютный магазин «BE HOME» напоминает скорее пространство для отдыха, место для семей с детьми, чем торговую площадь. О том, как появилось такое место в Тирасполе, вы узнаете из материала «Вязайнер с душой».

Заметное, но несколько «обделенное славой» растение – украшение сухих склонов и пустошей. Великолепный медонос оригинальной формы – мордовник шароголовый. О нем лирическое эссе «Медоносные шары будущего».

В газете вышла очередная страница «Форум. Трибуна общения». Читатели ее ждут, ведь она о том, что их волнует, можно ознакомиться с ответами должностных лиц на ранее поставленные вопросы. Такое своего рода сотрудничество трех сторон — газеты, читателя и организации или руководителя, ответственного за работу, которой неудовлетворены, — только на пользу общему делу.

Один из подписчиков нашей газеты позвонил в редакцию и предложил новый взгляд и продолжение темы публикации «Тайна одной фотографии». Оказывается, легендарный летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб оставил свой след и на Ближнем Хуторе. Там жили многие другие яркие, героические личности. Подробности читайте в материале «От героев былых времен…».

Любви все возрасты покорны. В рубрике «Житейские перекрестки» мы представляем рассказ «Шляпка» – собирательный образ, но сколько в нем силы…

21 октября 1879 года американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью. О том, чем ещё славен американский изобретатель, – в постоянной рубрике «День в истории».

Все мы столько раз читали о мошенниках, смотрели передачи, внимали предупреждениям специалистов, что казалось, уж нас-то никто не «разведёт». Но когда обманщик говорит голосом близкого человека, попавшего в беду, многие верят и в панике отдают все сбережения. Реальные истории о их новых жертвах — в материале «Здравствуйте, я ваша тётя!».

Завершают номер долгосрочные прогнозы на неделю – погоды и «звездный».