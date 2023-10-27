Анонс газеты «Приднестровье» на 28 октября

Осень, как всегда, богата праздниками: городскими, народными, семейными, профессиональными. Для некоторых людей важны и те, которые ушли вместе с эпохой. Наша газета с большим вниманием относится ко всем, если они дороги нашим читателям. В субботнем номере вы узнаете об успехах развития города Дубоссары, достижениях дорожной отрасли, ознакомитесь с необычными видами творчества и временем, когда комсомольская организация была в авангарде.

Один из старейших населенных пунктов Приднестровья — город Дубоссары — 27 октября отметил день рождения. О его достижениях за пройденный год и планах на будущее читайте в материале «В этом городе хочется жить».

«С приближением очередной 105-й годовщины славного Ленинского комсомола, все чаще и отчетливее перед глазами встает моя комсомольская юность, дела, которыми мы гордились, достигая все новые и новые рубежи» — так начинается письмо постоянного читателя газеты «Приднестровье» Ивана Киржоя. Его воспоминания о жизни комсомольской – в очерке «Как молоды мы были…».

На конкурс «Зажигаем звезды», объявленный союзом журналистов Приднестровья, в редакцию газеты продолжают приходить всё новые и новые творческие работы молодых. Свои эссе, очерки, рассказы, стихотворения присылают учащиеся средних, средних специальных и высших учебных заведений республики. О чем же пишет современная талантливая молодежь – в литературном обзоре «Если звезды зажигают».

По традиции в последнее воскресенье октября мы поздравляем людей, чья жизнь связана с дорогой. В материале «Дорога — это жизнь» читайте о виновниках торжества, от которых зависит состояние транспортных артерий и как следствие — безопасность дорожного движения.

Дети, увы, далеко не всегда оправдывают наши ожидания. Но, с другой стороны, чего мы вправе от них ждать? Притча об отце в рубрике «Житейские перекрестки». Когда в зеркале не узнаешь своего отражения – «Гофман и сыновья».

Практически у каждого на слуху «икебана», «оригами», «бонсай». Но кто слыхал про «талаш», материал, давший название самобытному виду декоративно-прикладного творчества? Подход наш… «Сказочная материя – талаш». В постоянной рубрике «Не боги горшки обжигают».

На вопрос «Как рождаются образы?», кажется, еще никто не дал ответа. Иначе бы на свет появилась целая армия выдающихся писателей, композиторов, художников. Но мы видим результат. Корреспондент газеты побывал в гостях у «Мастера «вкусного гобелена». Об источниках вдохновения Дильнары Турсуновой узнаете из одноименного материала.

Ему есть что вспомнить и чем поделиться. Он и сегодня принимает самое активное участие в жизни родных, друзей, бывших коллег, нашего издания. Продолжает творить, писать рассказы и отдавать. Бендерчанин Владимир Денисенко расскажет о заводе «Молдавкабель», о прошлом и, конечно, о будущем. А прочесть все это можно будет в материале «Отдавать. Он это отлично умеет».

Что за праздник — День бабушек и дедушек, который отмечают более чем в 30 государствах мира? В России его празднуют 28 октября. О его традициях и цели — в постоянной рубрике «День в истории».

Огородный сезон вот-вот закончится, за это время нужно успеть немало, в том числе укрыть кусты роз на зиму. Нужно это или нет, и как правильно обезопасить кусты от заморозков, узнаете в традиционной рубрике «Сад-огород».

Остался последний месяц осени. Каким он будет в геомагнитном и погодном плане, а также о памятных датах ноября вы узнаете в конце номера. Традиционно – гороскоп на неделю.