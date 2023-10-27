Противостояние с терроризмом и экстремизмом

Тема таких античеловеческих проявлений как терроризм и экстремизм – на первых полосах авторитетных печатных изданий, в прайм-тайм телевизионного эфира. Уж в такие времена всем нам выпало жить, когда мир будто бы сошел с ума. И если уж «времена не выбирают – в них живут», мы не можем опускать руки, всем своим естеством мы просто обязаны бороться с этими позорными явлениями.

На площадке ГУ «Приднестровская газета» состоялось заседание «круглого стола», посвященного актуальной теме борьбы с терроризмом и экстремизмом. В числе участников – представители Администрации Президента, МГБ, республиканских СМИ, слушатели школы молодого журналиста при союзе журналистов Приднестровья.

Его председатель Александр Карасев в начале встречи проинформировал о международных и республиканских творческих конкурсах, в которых могут принять и уже принимают участие молодые дарования. Он же выполнил почетную миссию вручения членского билета творческого союза журналистов республики сотруднику Бендерского телевидения Елене Леонтьевой.

Предваряя сложный разговор на нелегкую тему, заметим, что в основе терроризма и экстремизма – нетерпимость и превосходство по каким-либо признакам будь то раса, национальность, вероисповедование или политические взгляды. Выступление сотрудника МГБ предваряла демонстрация социального ролика о школьном буллинге. Представитель органов госбезопасности подробно рассказал молодежной аудитории о характерных проявлениях терроризма и экстремизма, о том, как вести себя в случае совершения теракта, уголовных санкциях к нарушителям закона, особенностях вербовочных мероприятий, в том числе с использованием популярных у молодого поколения социальных сетей и мессенджеров, сообщил «телефоны доверия» министерства госбезопасности. Все мы должны помнить, что наша биография, наши личные данные, наша личная жизнь – это то, что принадлежит только нам. И незачем эту приватную, конфиденциальную информацию так безответственно распространять в публичном пространстве, ведь ею могут воспользоваться злоумышленники для нанесения вреда нам самим.

К сожалению, с проявлениями терроризма на протяжении более чем тридцатилетней истории сталкивалась и наша республика, начиная от государственного терроризма Республики Молдова в 90- и заканчивая прошлогодними обстрелами здания министерства госбезопасности. Такие негативные проявления требуют от нас бдительности и осторожности.

Визуальный ряд «круглого стола» дополнили тематические рисунки победителей творческого конкурса на тему противостояния терроризму и экстремизму, который в прошлом году провели министерства просвещения и государственной безопасности. Рисунки более чем 250 участников в возрасте от 12 до 35 лет – это отражение животрепещущей проблемы современности в художественных образах. Рисунки победителей конкурса стали иллюстрациями для выпущенных по его итогам рабочих блокнотов. В рамках конкурса были представлены и социальные ролики, лучшие – демонстрировались в эфире ТВ ПМР.

В ходе мероприятия будущим журналистам была также презентована книга «Имя Победы». От имени коллектива составителей выступил начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации Президента ПМР Александр Березовский. Он сообщил, что в основе книги – биографии участников Великой Отечественной войны, имеющих отношение к территории современного Приднестровья. В ней собраны также уникальные фотографии, выдержки из наградных листов и личных мемуаров. По словам Александра Березовского, целью издания является сохранение памяти о советских воинах, которые всегда будут оставаться для наследников образцом мужества и патриотизма.

Книга передана во все городские и школьные библиотеки, электронный вариант доступен для всех на сайте «Приднестровский исторический портал» www.history.gospmr.org

Фото Марины Совы и Виктора Громова.