У  номері газети «Гомін» 7 жовтня ви зможете прочитати:

Щасливі діти, оточені безкорисливою любов’ю

Сорок років виповнилося дитячому садочку з милозвучною назвою «Калинонька», розташованому на одній із тихих вулиць селища Первомайськ, що у Слободзейському районі.

Декілька фактів з повсякденного життя «Калиноньки» — на стор. 1.

Світ очима фотографів

Можливість зупинити час і зберегти мить – от за що люблять та цінують фотомистецтво. Бендерський фестиваль «Осінь-2023», присвячений цьому візуальному напрямку, став гучною подією в житті культурної спільноти Придністров’я.

Подробиці про фестиваль читайте на стор. 3.

«Сродна праця – це найсолодша у світі річ»

Що може бути миліше від праці, яка захоплює, бере людину в ніжний полон, допомагає жити, творити, віддавати всю себе милому серцю заняттю? Мабуть, це і є те, заради чого вона народжується на світ.

Матеріал, присвячений відомій в Рибниці особистості – Галині Крижанівській, читайте на стор. 4.

Головне фото Аліси Коханової