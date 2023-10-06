Анонс газеты «Приднестровье» на 7 октября

Новости ГУ
Фото Виктора Громова

8 октября один из старейших городов Приднестровья Бендеры отметит 615-летие. Газета «Приднестровье» поздравляет бендерчан с этим праздником и посвящает ему субботний номер.

О том, что предполагает «Бендерское долголетие», – в одноименном материале.

Фото Николая Феча

Рашков реальный и легендарный… Где здесь, на самом деле, правда, а где вымысел? О том, какие открытия удалось сделать приднестровским историкам – в материале «На стыке истории и мифа».

Фото из личного архива Ярослава Кшеновского

Иван Никитович Кожедуб, Владимир Александрович Бочковский, Николай Константинович Шутт – что, кроме великих подвигов, объединяет этих героев Великой Отечественной войны? Все трое в той или иной мере связаны с Тирасполем. Подробности – в очерке «Тайна одной фотографии».

Фото www.tiraspol-news.ru

На этот раз литературная страница связана с международным литературным форумом «Золотой ЛиСт», проходившем недавно в живописном селе Строенцы Рыбницкого района.  В представленных на нем произведениях, как в капле воды, отражается современное литературное Приднестровье. О впечатлениях побывавшего на этом форуме корреспондента читайте в материале «Золотой лист поэзии».

Фото www.stihi.ru

«Литература не в моде?» – этим вопросом задался корреспондент, попутно адресовав его преподавателям кафедры литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Мнения субъективные, но интересные.

Фото dan-news.ru

Новый сезон Государственного симфонического оркестра ПМР открылся концертной программой «Обаяние европейского романтизма». Прозвучали всемирно известные шедевры Франса Шуберта и Фредерика Шопена. Дополнительной интригой стало участие в концерте известного британского пианиста Питера Сейврайта. Об объединяющей и вдохновляющей силе великой музыки – материал «На крыльях романтики».

Фото Виктора Громова

«География приднестровской кухни» расширяет границы. На этот раз корреспонденты отправились в Бендеры, чтобы распробовать блюда гагаузской кухни. Приднестровье и Гагаузию объединяют крепкие культурные связи, и кухня не исключение. Повар Елена Машогло рассказала о гагаузских традициях в репортаже «Каурма и кывырма. Не ошибитесь!».

Фото cdn.setantasports.com

О поражении «Шерифа» в матче Лиги Европы против пражской «Славии» расскажем в материале «Это фиаско».

Фото rostec.ru

К Земле всегда обращена одна и та же сторона Луны. В течение миллионов лет люди наблюдали только ее и не знали, что там, на другой стороне. 7 октября 1959 года земляне впервые узнали, как выглядит «Обратная сторона Луны».

Фото www.inprominox.com

Постигая традиции родного края, запросто можно оказаться в селе на уборке винограда. О том, что случилось с героем небольшого приключения, – в юмореске «Завиноделился».

Фото politeka.net

«Наши мамы» – размышления о феномене женщин, прошедших тяжелые жизненные испытания и не утративших любовь. Все ли способны на это?

В конце номера читателей ждет сканворд, гороскоп на неделю и осенний прогноз.