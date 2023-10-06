Анонс газеты «Приднестровье» на 7 октября

8 октября один из старейших городов Приднестровья Бендеры отметит 615-летие. Газета «Приднестровье» поздравляет бендерчан с этим праздником и посвящает ему субботний номер.

О том, что предполагает «Бендерское долголетие», – в одноименном материале.

Рашков реальный и легендарный… Где здесь, на самом деле, правда, а где вымысел? О том, какие открытия удалось сделать приднестровским историкам – в материале «На стыке истории и мифа».

Иван Никитович Кожедуб, Владимир Александрович Бочковский, Николай Константинович Шутт – что, кроме великих подвигов, объединяет этих героев Великой Отечественной войны? Все трое в той или иной мере связаны с Тирасполем. Подробности – в очерке «Тайна одной фотографии».

На этот раз литературная страница связана с международным литературным форумом «Золотой ЛиСт», проходившем недавно в живописном селе Строенцы Рыбницкого района. В представленных на нем произведениях, как в капле воды, отражается современное литературное Приднестровье. О впечатлениях побывавшего на этом форуме корреспондента читайте в материале «Золотой лист поэзии».

«Литература не в моде?» – этим вопросом задался корреспондент, попутно адресовав его преподавателям кафедры литературы ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Мнения субъективные, но интересные.

Новый сезон Государственного симфонического оркестра ПМР открылся концертной программой «Обаяние европейского романтизма». Прозвучали всемирно известные шедевры Франса Шуберта и Фредерика Шопена. Дополнительной интригой стало участие в концерте известного британского пианиста Питера Сейврайта. Об объединяющей и вдохновляющей силе великой музыки – материал «На крыльях романтики».

«География приднестровской кухни» расширяет границы. На этот раз корреспонденты отправились в Бендеры, чтобы распробовать блюда гагаузской кухни. Приднестровье и Гагаузию объединяют крепкие культурные связи, и кухня не исключение. Повар Елена Машогло рассказала о гагаузских традициях в репортаже «Каурма и кывырма. Не ошибитесь!».

О поражении «Шерифа» в матче Лиги Европы против пражской «Славии» расскажем в материале «Это фиаско».

К Земле всегда обращена одна и та же сторона Луны. В течение миллионов лет люди наблюдали только ее и не знали, что там, на другой стороне. 7 октября 1959 года земляне впервые узнали, как выглядит «Обратная сторона Луны».

Постигая традиции родного края, запросто можно оказаться в селе на уборке винограда. О том, что случилось с героем небольшого приключения, – в юмореске «Завиноделился».

«Наши мамы» – размышления о феномене женщин, прошедших тяжелые жизненные испытания и не утративших любовь. Все ли способны на это?

В конце номера читателей ждет сканворд, гороскоп на неделю и осенний прогноз.