Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Грацие Еленей Феодосевна Бучацкая, математика девенисе обьектул преферат ал мултор ӂенераций де елевь дин сатул Попенки, районул Рыбница. Де-а лунгул анилор думняей ынтрукипа моделул унуй даскэл перфект. Штия кум сэ едуче, сэ ынвеце ши сэ ындруме.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын фиекаре копил ведя о персоналитате»

Шкоала медие дин сатул Попенки се мындреште ку Лидия Григоревна Андон. Фиинд ынвэцэтоаря префератэ а мултор школарь, думняей ле-а дескис о луме ноуэ а чифрелор ла лекцииле де математикэ. Й-а кондус ку пасиуне пе адолесченций дорничь де карте принтре екуацииле ку некуноскуте, принтре арий ши периметри.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ынвэцэтоаре де ла Думнезеу».

Ну фиекаре девине ынвэцэтор дупэ че фаче факултатя. Ши ну пентру тоць ачаста есте о професие. Май екзистэ ши даскэль каре ышь ымпарт куноштинцеле пур дин пасиуне. Принтре астфел де оамень есте ши Татиана Тинкул дин орашул Дубэсарь. Пынэ ла одихна бинемеритатэ, думняей а фост контабилэ. Дар… дежа де вре-о шасе лунь, пентру мулць копий дин ораш есте о бунэ ынвэцэтоаре.

Кум се дескуркэ? Афлаць дин артиколул «Пасиуня де а фи педагог».

Ку лакримь ын окь, де дор ши носталӂие, ышь аминтеште акум де адорабилий сэй даскэль Раиса Алексеевна Поята дин орашул Тираспол. Думняей а ажунс сэ фие ши еа ынвэцэтоаре. Зечь де ань активязэ пе тэрымул педагоӂик. Мисиуня ей есте де а алтои ын суфлетеле елевилор алолингвь драгостя пентру лимба, литература ши култура молдовеняскэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Висурь ымплините».