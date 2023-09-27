Что посеяли, то пожали

Год агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма, Новости ГУ

Горячим временем года для приднестровских аграриев является не только лето, но и осень. Это время сбора когда-то посеянного, впоследствии взлелеянного и в конце концов сохраненного урожая. Это своеобразный итог неутомимого, каждодневного и самоотверженного труда сельчан.

Труд этот, каждого в отдельности, и всех в общем, – главная тема публикаций республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» в год АПК, развития сельских территорий и сельского туризма, которым является 2023-й. О том, как справляются с этой важной государственной задачей творческие коллективы ведущих печатных изданий – в настоящем обзоре.

Фото Виктора Громова

Корреспондент «Приднестровья» отправился в очередную творческую командировку, которую вполне можно охарактеризовать как сладкую. В статье под названием «Арбузная пора» он рассказал читателям как коллектив ООО «Агро-фрукт» под руководством Юрия Гораша выращивает сладкие ягоды в окрестностях арбузной столицы Приднестровья села Малаешты.

Семья Кошкодан из дубоссарского с. Гармацкое занимается выращиванием ягод. О сладких результатах их труда – в публикации «Приднестровья» «Плоды родной земли».

Теоретическую основу функционирования АПК республики в статье «Некоторые особенности современного развития аграрной сферы экономики» на страницах газеты «Приднестровье» подводит кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Лабунский.

Фото: экоизыскания.рф

Как утверждает автор статьи в газете «Приднестровье» под заголовком «В помощь аграриям» одной из приоритетных задач государства является расширение земель сельскохозяйственного назначения. Какая работа по рекультивации земель проводится в республике корреспонденту рассказал заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук.

«Июль порадовал урожаем» уверена героиня публикации в «Приднестровье» Марина Наку. Она возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, где на момент посещения журналистом полей Дубоссарского района убирали зерновые первой группы.

Фото: www.krot.info

«Приднестровье с первого взгляда». Автор статьи под этим названием, опубликованной в газете «Приднестровье», анализирует ситуацию и изменения, происшедшие в республике в системе туризма. Одним из важных направлений является туризм сельский.

Фото Виктора Громова

«Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Петр Молоченко – человек с большим опытом, за десятилетия аграрного и административного труда хорошо изучивший и землю-матушку, и людей, которые на ней живут и работают». Это всего лишь одна цитата из материала газеты «Приднестровье» под претенциозным заголовком «Герой нашего времени – фермер».

Фото из архива редакции

«Озимые пшеница и ячмень убраны с 92% посевных площадей». Короткое и оперативное сообщение, размещенное на страницах газеты «Приднестровье», держит читателей в курсе уборочной кампании на полях и в садах республики.

Фото пресс-службы Президента

Редакция газеты «Гомин» продолжает знакомить читателей с ходом ярмарок-продаж под девизом «Покупай приднестровское!». На этот раз она прошла в День города Слободзеи. В статье под названием «В Слободзее, как на Сорочинской» широко представлена выращенная местными аграриями продукция. Написано так, что непременно хочется купить и попробовать.  «Первоочередная задача – продовольственная безопасность». Этим незыблемым правилом, вынесенным в заголовок публикации газеты «Гомин», руководствуются все те, кто работает в терновской агрофирме «Фикс».

Фото Нины Панаиды

Следующий материал «Гомина» под названием «Подойма, Подоймица – помидорная столица» переносит читателя на самый север республики, где прошел томатный фестиваль. Краснопузых на любой вкус как на выставке достижений сельского хозяйства представили фермеры Каменского района.

Фото: slobodzeya. gospmr.org

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» продолжает знакомить читателей с самыми привлекательными местами Приднестровья, локализованными в сельской местности. Свой очередной материал на эту тему они назвали «По дорогам республики».

Последующие публикации газеты «Адевэрул Нистрян» возвращают подписчиков к сельскохозяйственной теме. В статье под названием «Консультационная сессия» речь идет о ее проведении Агентством инноваций и развития в Каменке. Говорили о сути предпринимательской деятельности, ее основных законах, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенностях налоговых режимов, действующих на территории ПМР.

«Адевэрул Нистрян» пишет и о рабочей поездке Председателя Правительства Александра Розенберга в Выхватинцы, где он посетил головную насосную станцию. Мощность ГНС рассчитана на орошение 11 тыс. га сельхозугодий. Вопрос, связанный с ее ремонтом по-прежнему острый. Поэтому этот объект мелиоративной системы будет включен в соответствующую программу в ближайшей перспективе. Подробности об этом читатели смогут узнать из статьи газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Без воды нет урожая».