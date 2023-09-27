Что посеяли, то пожали

Горячим временем года для приднестровских аграриев является не только лето, но и осень. Это время сбора когда-то посеянного, впоследствии взлелеянного и в конце концов сохраненного урожая. Это своеобразный итог неутомимого, каждодневного и самоотверженного труда сельчан.

Труд этот, каждого в отдельности, и всех в общем, – главная тема публикаций республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» в год АПК, развития сельских территорий и сельского туризма, которым является 2023-й. О том, как справляются с этой важной государственной задачей творческие коллективы ведущих печатных изданий – в настоящем обзоре.

Корреспондент «Приднестровья» отправился в очередную творческую командировку, которую вполне можно охарактеризовать как сладкую. В статье под названием «Арбузная пора» он рассказал читателям как коллектив ООО «Агро-фрукт» под руководством Юрия Гораша выращивает сладкие ягоды в окрестностях арбузной столицы Приднестровья села Малаешты.

Семья Кошкодан из дубоссарского с. Гармацкое занимается выращиванием ягод. О сладких результатах их труда – в публикации «Приднестровья» «Плоды родной земли».

Теоретическую основу функционирования АПК республики в статье «Некоторые особенности современного развития аграрной сферы экономики» на страницах газеты «Приднестровье» подводит кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Лабунский.

Как утверждает автор статьи в газете «Приднестровье» под заголовком «В помощь аграриям» одной из приоритетных задач государства является расширение земель сельскохозяйственного назначения. Какая работа по рекультивации земель проводится в республике корреспонденту рассказал заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук.

«Июль порадовал урожаем» уверена героиня публикации в «Приднестровье» Марина Наку. Она возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, где на момент посещения журналистом полей Дубоссарского района убирали зерновые первой группы.

«Приднестровье с первого взгляда». Автор статьи под этим названием, опубликованной в газете «Приднестровье», анализирует ситуацию и изменения, происшедшие в республике в системе туризма. Одним из важных направлений является туризм сельский.

«Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Петр Молоченко – человек с большим опытом, за десятилетия аграрного и административного труда хорошо изучивший и землю-матушку, и людей, которые на ней живут и работают». Это всего лишь одна цитата из материала газеты «Приднестровье» под претенциозным заголовком «Герой нашего времени – фермер».

«Озимые пшеница и ячмень убраны с 92% посевных площадей». Короткое и оперативное сообщение, размещенное на страницах газеты «Приднестровье», держит читателей в курсе уборочной кампании на полях и в садах республики.

Редакция газеты «Гомин» продолжает знакомить читателей с ходом ярмарок-продаж под девизом «Покупай приднестровское!». На этот раз она прошла в День города Слободзеи. В статье под названием «В Слободзее, как на Сорочинской» широко представлена выращенная местными аграриями продукция. Написано так, что непременно хочется купить и попробовать. «Первоочередная задача – продовольственная безопасность». Этим незыблемым правилом, вынесенным в заголовок публикации газеты «Гомин», руководствуются все те, кто работает в терновской агрофирме «Фикс».

Следующий материал «Гомина» под названием «Подойма, Подоймица – помидорная столица» переносит читателя на самый север республики, где прошел томатный фестиваль. Краснопузых на любой вкус как на выставке достижений сельского хозяйства представили фермеры Каменского района.

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» продолжает знакомить читателей с самыми привлекательными местами Приднестровья, локализованными в сельской местности. Свой очередной материал на эту тему они назвали «По дорогам республики».

Последующие публикации газеты «Адевэрул Нистрян» возвращают подписчиков к сельскохозяйственной теме. В статье под названием «Консультационная сессия» речь идет о ее проведении Агентством инноваций и развития в Каменке. Говорили о сути предпринимательской деятельности, ее основных законах, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенностях налоговых режимов, действующих на территории ПМР.

«Адевэрул Нистрян» пишет и о рабочей поездке Председателя Правительства Александра Розенберга в Выхватинцы, где он посетил головную насосную станцию. Мощность ГНС рассчитана на орошение 11 тыс. га сельхозугодий. Вопрос, связанный с ее ремонтом по-прежнему острый. Поэтому этот объект мелиоративной системы будет включен в соответствующую программу в ближайшей перспективе. Подробности об этом читатели смогут узнать из статьи газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Без воды нет урожая».