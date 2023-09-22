Анонс газеты «Приднестровье» на 23 сентября

В свежем номере газеты читателей ждут материалы о главном событии недели — игре итальянской «Ромы» и приднестровского «Шерифа», о настоящем герое первой мировой, праздновании дня рождения Слободзеи, и о том, как же, наконец, понять мужчину.

В это сентябрьское воскресенье работники машиностроительной промышленности отметят профессиональный праздник. Среди них и «электромашевцы». Об учебном центре НП ЗАО «Электромаш» — «Кузница кадров с лицензией».

254 года назад на карту, составленную австрийским топографом Бауэром, был нанесен населенный пункт под названием Слободзея. Сегодня эта дата считается днем рождения города. На днях его отпраздновали в четвертый раз. Как это было, читайте в материале «Многогранная и яркая Слободзея».

«Какое будущее у тираспольского дома-интерната престарелых?» — так называется один из субботних репортажей. Учреждение испытывает большие проблемы с персоналом, а именно — с дефицитом санитаров. Выездная комиссия из депутатов горсовета, представителей госадминистрации и общественного совета ищет пути решения проблемы.

«Ее опыт может быть полезен не только для отдельно взятых воспитателей или учителей, но и для всей системы образования. В нашей беседе она делится как раз этим, своим опытом наставничества. Скажу сразу, что это будет весьма и весьма интересная беседа. Не только потому что сама тема так или иначе затрагивает практически каждого из нас, но и потому, что собеседник – личность неординарная, ломающая стереотипы». Так начинается материал о том, как Анастасия Малай организовала в Тирасполе семейное пространство «Я не про бизнес. Я за детство».

Конкурс «Зажигаем звезды», проводимый союзом журналистов Приднестровья среди молодых талантов, продолжается. В адрес организатора поступают многочисленные работы ребят из разных уголков республики. В сегодняшнем номере своим творчеством делятся старшеклассники МОУ «Рыбницкий теоретический лицей-комплекс». Читайте рассказы будущих приднестровских писателей – они, по мнению редакции, вызовут у вас интерес.

О Первой мировой войне мы говорим редко, а ведь в Тирасполе родился настоящий герой Первой мировой. Автор очерка о Николае Зелинском предложил взглянуть на знаменитого химика с другой стороны.

«Спорт — норма жизни». В этом уверен Виталий Кожокару, основатель первого в Приднестровье социального фитнес-зала, о котором пойдет речь в субботнем выпуске.

Одно из главных событий недели — приезд в Тирасполь итальянской «Ромы» и звездного тренера Жозе Моуринью. О старте «Шерифа» в Лиге Европы также читайте в очередном номере газеты.

Каждому человеку необходимо, пусть минимальное, а всё-таки личное пространство. Взять хотя бы мужчин. Большинство, женившись, стремятся сохранить за собой некий фрагмент чисто мужской реальности. О том, как понять мужчину, забавная и вместе с тем поучительная история: «Уголок и котелок».

Как обычно, читатель узнает, что таит этот день в истории и что сулят нам звезды на будущую неделю.