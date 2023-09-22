У  номері газети «Гомін» 23 вересня ви зможете прочитати:

Від минулого до сучасності

Історія будівлі театру драми та комедії ім. Н. С. Аронецької в Тирасполі налічує 87 років. За цей час вона зазнала кількох великих реставрацій. Змінювалося облицювання, наповнення, технічна частина, але конструкція та унікальне архітектурне рішення залишилися незмінними.

Цікаві подробиці з життя столичного культурного центру читайте на стор. 4.

Поліграфія в найкращих традиціях

Друкарня «Типар» працює вже 125 років. Упродовж цього часу вона послужила кільком поколінням, пережила війни, революції й технологічні стрибки, щоб сьогодні створювати нові шедеври друку, збільшувати масштаби виробництва та задавати високу планку якості.

Про минуле та сучасне установи – на стор. 5.

Творча лінія життя

Виставка картин директора і викладача Рашківської дитячої художньої школи Дмитра Пушкаша знайомить жителів Кам’янщини та гостей курорту з мальовничими краєвидами рідного краю і творчою лінією життя автора.

Більш розгорнуту інформацію про нашого земляка читайте на стор. 6.

«Tiras open – 2023» в Тирасполі

Міжнародний турнір із настільного тенісу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату вже в 14-й раз відбувся в придністровській столиці на базі Республіканського спортивно-реабілітаційного центру інвалідів.

З перебігом змагань можна познайомитися на стор. 7.

Головне фото ІА «Новости Приднестровья».