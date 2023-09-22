Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 23 септембрие, ал зиарулуй ностру

Деши вяца ну атыт де ушоарэ акум, оамений ноштри се стрэдуеск с-о трэяскэ фрумос. Ле ажутэ хэрничия, искусинца ши доринца де а фэури мереу. Не-ау демонстрат ачест лукру ши локуиторий сатулуй Гоян дин районул Дубэсарь, каре ау инвитат тоатэ лумя ла тыргул мештерилор популарь. Яр ачеста, ымбинынду-се ку дансурь, кынтече, традиций, обьекте инедите ши буна диспозицие, с-а трансформат ынтр-о адевэратэ сэрбэтоаре.

Вэ инвитэм сэ савураць атмосфера фестивалулуй, читинд артиколул «Оамень бунь ку традиций дин стрэбунь!»

Ла ынтреприндеря «Квинт», продукция кэрея есте ыналт соличитатэ атыт ын Нистрения, кыт ши департе де хотареле ей, прочесул декурӂе пуцин алтфел. Аколо дивинул ши винул спумант се фабрикэ конкомитент. Диференца констэ доар ын технолоӂииле де препараре а фиекэрей бэутурь ын парте. Стругурий пентру вин, де екземплу, се кулег стрикт ын мод мануал, чей пентру дивин – ку «лабеле» комбинелор уриаше.

Читиць артиколул «Де ла вин пын-ла дивин…» ши вець паркурӂе каля де ла реколтаре пынэ практик ла консумаре.

Де ла царэ ынчепе история фиекэруй ом… Прекум ши чя а Лидией Воданенко, каре c-а нэскут ын сатул Незавертайловка, районул Слобозия, о локалитате ку оамень харничь, приетеношь ши челебри. Речент думняей а девенит «Локуитор де Оноаре» ал сатулуй, дар е сигурэ кэ мулць бэштинашь ай ей меритэ ачест титлу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Сатул де баштинэ – ун лок апарте ын суфлетул меу».