Работа круглый год

Давно прошли времена, когда работа в сельском хозяйстве носила сезонный характер. Судьба сельчан – работать круглый год и практически без выходных и отпусков. Примерно в таком же режиме, освещая положение дел в АПК, агротуризме и на селе, работают и журналисты республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Результаты их творческой деятельности на эту тему – в традиционном обзоре.

«Гояны – приднестровский бренд». Вот так и не иначе считает автор публикации в газете «Приднестровье», который отправился в очередную командировку в это село Дубоссарского района.

Необычно, с выступления артистов местного Дома культуры началась уборочная страда на полях, примыкающих к с. Новокотовск Слободзейского района. Подробности этого захватывающего действа читайте в публикации газеты «Приднестровье» под заголовком «Доброму урожаю – добрая уборка».

Тема старта уборочной кампании продолжена статьей этой же газеты «Горячая пора на полях».

Статистические данные о ходе уборки зерновых, овощей и фруктов приведены в еще одной статье газеты «Приднестровье», которая так и называется «Главная тема».

Государство не первый год дотирует сдачу молока на переработку. 1 литр – 1 рубль. А всего как сообщает газета «Приднестровье» «Почти 5 миллионов рублей на дотации».

В текущем году более пристальное внимание решено уделить развитию сельского туризма. Не осталась в стороне от этой столбовой дороги и Екатерина Калашникова, экономист по образованию, любящая экстремальные поездки на квадроциклах. Она и организовала такого рода малый бизнес в окрестностях Бендер. Как все пошло – в статье «Приднестровья» «Два колеса хорошо, а четыре – лучше».

О сборе овощей на полях Дубоссарского района в статье под названием «Будем с овощами» рассказывает собственный корреспондент «Приднестровья».

О том, какова ситуация в сельском хозяйстве редакция газеты «Гомин» решила узнать из первоисточника и взяла интервью у министра сельского хозяйства и природных ресурсов Олега Дилигула. И соответствующее название – «Об урожае 2023 года – из первых уст». Глава ведомства рассказал читателям издающейся на украинском языке газеты о ходе уборочной кампании, перспективах обеспечения приднестровцев продуктами питания собственного производства.

Творческий коллектив «Гомина» обратился к теме развития сельского туризма. В частности, в с. Гиска получает развитие такой вид туризма как катание на квадроциклах. Организатором нового бизнеса и вида отдыха приднестровцев и гостей республики стала Екатерина Калашникова. О том, как продвигается дело читатели могут узнать из статьи под названием «Новый вид отдыха». Долгожданная новость для тех приднестровцев, которые любят путешествовать по родному краю – в ПМР введен туристический кэшбек. Подробности – в статье «Новинка туристического сезона».

Журналисты «Адевэрул Нистрян» посвятили серию статей теме государственной поддержки АПК. В частности, в материале под заголовком «Отчет о деятельности за год» отмечается, что в 2022-м была продолжена реализация программы льготного кредитования хозяйствующих субъектов, работающих в сфере сельского хозяйства. На реализацию инвестиционных проектов было выдано 183 кредита.

Следующий материал «Адевэрул Нистрян» под говорящим названием «Государственная поддержка сельхозпредприятий» рассказывает о получающих ее аграрных предприятиях республики, эффективности господдержки в сфере животноводства и системы орошения Григориопольского района.

«Адевэрул Нистрян» пишет, что в Дубоссарах представители НП «Агентство инноваций и развития» провели консультационную сессию по организации финансово-хозяйственной деятельности и налогообложению для предпринимателей и владельцев малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства. Подробности диалога читатели могут узнать из публикации «Эксперты ответили на вопросы аграриев».

В с. Строенцы прошел традиционный праздник «Чистая вода». Как сообщает корр. газеты «Адевэрул Нистрян» его участники собрались у комплекса родников «Теплица». Это один из самых известных источников в Рыбницком районе. Территория рядом благоустроена самими сельчанами. Тысячи туристов ежегодно с удовольствием посещают это место. Обо всем этом можно прочитать в статье «Родник исцеления»

О введении туристического кешбэка в материале под этим же названием информирует читателей газета «Адевэрул Нистрян». Туристический кешбэк будет приходить приднестровцам в полном объеме, налоги с него взимать не будут. Размер кешбэка: 20% от стоимости экскурсии или суммы бронирования гостиницы, 50% от стоимости тура по ПМР. Максимум – 1,5 тыс. руб.

«Приднестровье должно стремиться к максимально эффективному использованию сельхозземель, а именно переходу к новым технологиям возделывания земли, адаптированным к современным климатическим условиям». Эту цитату премьер-министра Александра Розенберга в ходе его пресс-конференции приводит на газетной полосе «Адевэрул Нистрян» корреспондент газеты. Об этом и многом другом – в материале «На первом плане: экономическое развитие страны и благосостояние населения».