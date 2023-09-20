Печатного слова вес

Мы уже неоднократно отмечали: подписная кампания на республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», проходит в режиме нон-стоп, то есть никогда не заканчивается.

Сейчас тоже подходящее время для того, чтобы оформить подписку. Об этом перманентно напоминают читателям сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». На них лежит основная нагрузка и ответственность за эффективное проведение подписной кампании, а также ее конечные результаты.

Публичной площадкой, где представляют главные печатные издания республики, являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Недавно такой прошел в Первомайске. Здесь было все: радость встреч, улыбки, смех, танцы, песни, выставки, награждения, общение. И храм – это лишний повод собраться всем вместе и дружной большой семьей повеселиться на общем празднике.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», журналисты республиканских газет совместно с работниками местной почты провели в рамках храмовых празднеств традиционную акцию «День подписчика».

В ее ходе подписчикам, прежде всего, потенциальным презентуются газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета». В итоге у республиканских газет, издающихся на трех официальных языках ПМР, появились новые подписчики.

Фото Елены Недашковской.