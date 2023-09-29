У  номері газети «Гомін» 30 вересня ви зможете прочитати

Придністровське – означає безпечне, корисне, сучасне, якісне

Тираспольчани стали свідками грандіозного осіннього ярмарку, що відбувся в Катерининському парку столиці: місто гостинно приймало учасників популярного республіканського проекту «Купуй придністровське!».

Інтерв’ю, зустрічі, розповіді про подію знайдете на стор. 1.

«Дизайн є дизайн»

Це не просто назва виставки, це свого роду гасло, яке спонукає замислитися над тим, що дизайну належить важлива роль у повсякденному житті. Експозиція в столичній картинній галереї продемонструвала не тільки унікальні творчі рішення, реалізовані на території Придністров’я, а й відкрила шлях талановитим початківцям.

З подробицями можна ознайомитися, читаючи стор. 4.

Сторіччя Фрунзівки

На Кам’янщині Різдво Пресвятої Богородиці об’єднує мешканців трьох населених пунктів. Храмове свято 21 вересня відзначають в Олександрівці, Подоймиці та Фрунзівці. Все за традицією: прикрашають село і готують найсмачніші страви, зустрічають гостей і вшановують земляків, співають і танцюють, веселяться допізна.

Ось так гарно та весело відзначали храмове свято й у Фрунзівці. З однією тільки поправкою: нині святкували ювілей. Сторіччя – вагомий привід, щоб докладніше познайомити з цим невеличким населеним пунктом придністровців.

Як святкували ювілей села на півночі нашої республіки – розповідь на стор. 6.

Рок-концерт у столиці

У рамках проекту «Відкритий мікрофон» цей захід зібрав на одній сцені професійних і музикантів-початківців. Поміж учасників були відомі виконавці: Тираспольська кавер-група «Вермона», Кирило Височинський, Радомир Тимощук, а також гість із Кишинева Іван Вишневий.

Розповідь про цікаву музичну подію читайте на стор. 12.

Головне фото Аліси Коханової.