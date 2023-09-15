Анонс газеты «Приднестровье» на 16 сентября

Накануне праздников физкультурников и работников леса субботний номер «Приднестровья» расскажет о том, что только работа в команде помогает достигнуть отличных результатов и в спорте, и в других сферах жизни. Лишь сообща мы сохраним нашу природу, требующую бережного к себе отношения.

День работника физической культуры и спорта — профессиональный праздник, который объединяет как тренеров, воспитывающих олимпийских чемпионов, так и обычных учителей физкультуры. Подчас от одного статуса до другого – рукой подать. О тех, кто дает билет в здоровую жизнь в Приднестровье, – материал «Вдох глубокий. Руки шире…».

В преддверии Дня работников леса корреспонденты нашей газеты побывали… в лесу. Единственное в Слободзейском районе Кицканское лесничество состоит из 17 обходов, за каждый из которых отвечает свой лесник. Об одном из них, Зиновии Георгиевиче Урсу, человеке, влюбленном в родную природу и преданном ей всем сердцем, читайте в материале «Ни дня без леса».

В Дойбанах полным ходом уборка урожая. Почему нынешний урожай будет лучше, чем в прошлые годы, и как меняется наш климат – статья «Облюбованные солнцем».

На электронную почту редакции пришло необычное послание. Его автор Екатерина Стройкина спрашивала редакцию, может ли ее мечта воплотиться в жизнь. А мечта заключается в горячем желании выписывать и получать газету «Приднестровье» по месту проживания – в Швеции… Очерк «Когда я вернусь домой…» — о Екатерине и ее увлечениях.

Приглашаем читателей совершить небольшое путешествие на юг республики. В зарисовке «Новый взгляд на чобручский водопад» напомним о существующем туристическом маршруте по достопримечательностям села Чобручи, а также расскажем о новой смотровой площадке у знаменитых «водопадов».

Из любимой женщинами рубрики «Дамский клуб» вы узнаете, что бы такого съесть, чтобы повысить иммунитет, как с пользой для здоровья пережить осеннюю хандру, и как мамам школьников пережить учебный год без потерь для здоровья, своего и детей.

В рубрике «Мои года – мое богатство» люди «серебряного» возраста активно делятся с читателями полезными в быту советами и жизненным опытом.

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя. О том, что проблема никуда не исчезла, и в Приднестровье, как и во всем мире, следует о ней задуматься, расскажут в «Разгадке «дыры»».

Есть выражение «ни пуха ни пера». А у велосипедистов как? «Ни гвоздя ни якорца». О том, какие кошмары преследуют владельцев «железных коней» – в постоянной рубрике «Окно в природу».

Покупая дом, выбирай соседа! Но иногда разглядеть подводные камни с первого взгляда не так просто. О том, в какой переплет можно угодить, не имея навыков сельской жизни, – в юмореске «Спасибо, Федюнчик».

Традиционно в конце номера читателей ждут прогнозы ­– астрологический и погоды.