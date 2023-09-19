Сельский колорит

Жизнь на селе отличается от городской, впрочем, как и жители этих населенных пунктов. Не сказать, что разительно, но отличия объективно есть. О гранях сельской жизни, каждодневной работе сельчан в поле и на фермах пишут журналисты республиканских печатных изданий, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

В этом году тема АПК, развития сельских территорий и сельского туризма стала для творческих коллективов газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» определяющей в редакционных повестках дня и плановых заданиях для журналистов. Некоторые плоды их ежедневной творческой работы – в публикуемом обзоре.

В ходе рабочей поездки по Слободзейскому району Президент Вадим Красносельский много времени посвятил посещению агрохозяйств. Подробности встреч с аграриями – в статье корреспондента «Приднестровье» под названием «Президентская инспекция».

«Понять заботы села» попытался еще один государственный деятель – первый вице-премьер Сергей Оболоник. О сути его диалога с аграриями Каменского и Рыбницкого района можно узнать из одноименной статьи в «Приднестровье».

В Дубоссарах аграрии и налоговики собрались вместе, чтобы обсудить действующее в сфере АПК законодательство. Жизнь меняется, меняется и правовая база, в которой поначалу бывает немало непонятных нюансов. О том, как расставляли точки над I, информирует опубликованный в «Приднестровье» материал под названием «Аграриям помогают эксперты».

«Был математиком, стал «ковбоем». Лишь увидев этот заголовок газетной полосы «Приднестровья», хочется прочитать статью о жизненных метаморфозах директора молочно-товарной фермы ООО «Фарбена» Ивана Бутука.

О ходе напряженной работы по сбору урожая текущего года в Дубоссарском районе в статье «Виды на урожай оптимистичные» оперативно сообщает собкор «Приднестровья».

Для семьи Юрош из Коротного сельское хозяйство – это и работа, и отдых, и времяпрепровождение, и дело всей жизни утверждает автор статьи «Дело жизни», опубликованной в газете «Приднестровье».

О том, как справляются с вызовами нынешней уборочной кампании работники ООО «Экспедиция-Агро», что в Слободзейском районе, в материале под заголовком «Страда не ждет» рассказывает специальный корреспондент газеты «Приднестровье».

«Многодетная семья Юрия и Надежды Видру из села Роги Дубоссарского района занимается выращиванием и реализацией гусей. Семья арендует около 100 гектаров земли. В прошлом году собрали 100 тонн кукурузы и 30 тонн пшеницы». И это всего лишь малая часть информации, с которой на страницах «Приднестровья» в публикации под заголовком «Все свое, домашнее», поделился собкор газеты.

«Будет спрос – будет переработка». Словами газетного заголовка «Приднестровья» директор фирмы «Пик-Агро» Андриян Тампей ответил на вопрос корреспондента о перспективе закладки интенсивных садов. В агросекторе республики сельхозпредприятие работает уже более 20 лет.

Корреспондент газеты «Гомин» в статье под заголовком «Секрет успеха семейного АПК» рассказал читателям о деятельности агрофирмы «Октавиан» (Слободзейский район) по развитию животноводства.

Творческий коллектив «Гомина» в страдную летнюю пору также держал пульс на ходе уборочной кампании в республике. В частности, в одном из номеров газеты опубликован репортаж собкора с полей Слободзейского района, где в это время шла жатва зерновых культур. Подробности – в материале «Урожайность разная, но с хлебом будем».

Эта же тема продолжена в публикации «Гомина» под названием «Совещание с руководителями государственной власти». В ходе селекторного совещания у Президента о ходе уборочной кампании доложил глава госадминистрации Слободзейского района Василий Тищенко.

Аграрные предприятия – постоянные участники ярмарок-выставок, которые под девизом «Покупай приднестровское!» в различных городах ПМР проводит Торгово-промышленная палата. В статье «Гомина» «Если покупать, то только приднестровское» читателей проинформировали о продукции Рыбницкой фирмы «Рист», григориопольского предприятия «Агро-компакт», регулярно представляющих свою качественную продукцию в рамках ярмарок «Покупай приднестровское!».

Корреспондент «Адевэрул Нистрян» сообщает читателям газеты о начале реализации в ПМР нового проекта для предпринимателей «Мое дело». Государство поможет его начать, в какой бы сфере, в том числе АПК и сельского туризма, желающие не пожелали бы приложить собственные силы, знания и капитал. Более подробно все это изложено в статье под названием «Новые и престижные».

Творческим коллективом «Адевэрул Нистрян» тема государственной поддержки предпринимателей продолжена в публикации «Налоговые льготы для мастеров народного промысла». Практика свидетельствует: отличительной чертой этого направления является преобладание людей, занимающихся народным промыслом именно в сельской местности.