У  номері газети «Гомін» 16 вересня ви зможете прочитати

Друкарня «Типар»: 125 років історії в архівних документах

Заснування друкарні датується 1898 роком, коли в Тирасполі розгорнулася активна поліграфічна діяльність, обумовлена появою перших газет та публікацій. Засновником цієї міської установи став надвірний радник Семен Тимченко. Він на власні кошти у своєму будинку на вулиці Покровській, 28 (нині вул. 25 Октября) відкрив підприємство з 5–8 працівниками та однією друкарською машиною.

Подробиці читайте на стор. 3.

Червона книга ПМР: збережемо природу разом

До Червоної книги заносять види рослин і тварин, які постійно або тимчасово ростуть, або живуть у природних умовах на певній території (переважно на території окремо взятої країни), і перебувають під загрозою зникнення. Види тварин і рослин, занесені до неї, підлягають особливій охороні на всій окремо взятій території, описаній у конкретному виданні.

Про Червону книгу Придністров’я читайте на стор. 4.

Продовжує родинну традицію

День працівника фізичної культури та спорту з’явився в придністровському календарі ще у 2001 році. Відтоді професійне свято вже стало знаменною датою для всіх прихильників активного способу життя.

Проте головними героями дня залишаються тренери та викладачі фізкультури. З кам’янчанкою Євгенією Євстратій, життя якої нерозривно поєднане зі спортом, пропонуємо познайомитися читачам «Гомону».

Стор. 6.

Вони дарували свято

Виступ талановитих солістів військового оркестру в Катерининському парку столиці на відкритій сцені перетворився на гучну музичну подію. Репертуар, який підготували вокалісти, виявився багатим та різноманітним. Цього року вони змогли надати найпопулярнішим пісням нового й цікавого звучання. Солісти військового оркестру блискуче виконують сучасні хіти як зарубіжних, так і вітчизняних авторів.

Стор.12

Головне фото: tiraspol.ru