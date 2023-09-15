Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 16 септембрие, ал зиарулуй ностру:

Ну демулт ам скрис деспре дубэсэрянул Валериу Солонарь, каре а партичипат ла Фестивалул Интернационал де Арте «Славянский базар» дин Витебск ши а девенит ынвингэтор ын номинализаря спечиалэ «Кынтекул е каля спре приетение».

Чине есте ши де унде вине, ын че креде ши че аспираций аре тынэрул?

Рэспунсуриле ле гэсим ын артиколул «Тынэрул ку Думнезеу ын суфлет».

Тирасполяна Маргарита Кристанчук е медик обстетричиан-ӂинеколог. Аре о експериенцэ ын домениул де чирка 50 де ань. А ынсоцит о мулциме де наштерь.

Мулць ши астэзь ый мулцумеск. Ятэ, бунэоарэ, дэунэзь ун бэрбат а телефонат-о дин Москова ши й-а ростит кувинте де рекуноштинцэ, пентру кэ патрузечь де ань ын урмэ ел а апэрут пе луме грацией анумей ероиней ноастре, каре а штиут кум сэ ясэ динтр-о ситуацие дифичилэ, ын каре се поменисе мама луй.

Деталий гэсиць ын артиколул «Прин мункэ трэеск».

Галина Городыская дин сатул Кузмин, районул Каменка, шь-а алес спечиалитатя де ынвэцэтор ши сусцине кэ, дакэ ар авя шанса сэ скимбе чева ын вяцэ, с-ар дезиче де облигациуниле административе, дар нич ынтр-ун каз де предаря темелор.

Дин артиколул «Ку хайна спиритуалэ ымбракэ фиекаре лекцие» афлаць май мулте деталий деспре вяца унуй педагог.

Николае Дигол дин Незавертайловка, районул Слобозия фэуреште ку мултэ рэбдаре ши мултэ мункэ. Думнялуй ымплетеште кошурь ши диферите обьекте функционале, пе каре преферэ сэ ле дэруяскэ.

Кум а ажунс сэ девинэ пасионат де ымплетитул дин нуеле? Афлэм дин артиколул «Ничодатэ ну есте тырзиу сэ ынвець»