Фотовыставка, посвященная Году агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма в Приднестровье

В актовом зале ГУ «Приднестровская газета» открылась фотовыставка «Наша земля – наша гордость!», посвященная объявленному Президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским 2023-го годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма, в целях создания благоприятных условий для использования всех возможностей сельской местности республики.

Фотовыставка является уникальной площадкой для демонстрации достижений в области агропромышленного комплекса, туризма и развития инфраструктуры сел, благодаря чему обеспечивается самодостаточность Приднестровья.

Выставку подготовил фотокорреспондент газеты «Приднестровье» Виктор Громов. Представлены работы из разных городов и сел республики.