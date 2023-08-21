Работа в поле, работа на ферме, работа в огороде

Новости ГУ

Работы в аграрном секторе имеют циклический характер.  Лето – пора страды, которая растягивается до поздней осени. В эту пору дел у сельчан невпроворот. Крайне важно собрать урожай без потерь, ведь очень жаль вложенных средств и сил.

О текущих заботах сельчан, всех кто трудится на земле ради нашего продовольственного благополучия пишут журналисты республиканских печатных изданий, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета». И отпускная пора отнюдь не помешала им в этом благородном деле. Свидетельство тому – публикуемый обзор. 

Фото Виктора Громова

Творческая командировка журналиста «Приднестровья» в с. Бутучаны Рыбницкого района на молочно-товарную ферму ООО «Терра Ностра» завершилась конкурсом красоты среди… коров симментальской породы. Предшествовал ему серьезный разговор с участием руководства республики о развитии сферы животноводства. И о том, и о том можно прочитать в статье под заголовком «Соломенная корона для Рыжки».

Фото Людмилы Малюты

О выборе будущей профессии, в том числе в сфере сельскохозяйственного производства, в материале «Эффективная форма работы» рассказывает собственный корреспондент «Приднестровья» по Каменскому району.

Фото Виктора Громова

В День мелиоратора редакция газеты «Приднестровье» в публикации «Вода на каждое поле» познакомила читателей с главным агрономом ООО «Григориопольский комбинат хлебопродуктов» Сергее Косикове.  Он окончил аграрно-технологический факультет ПГУ, живет в Тирасполе и ежедневно ездит на работу в Григориополь. «Эту работу нужно именно любить. Работа у нас ненормированная, можем выйти в 4 утра и закончить затемно», – говорит в беседе с журналистом герой материала.

Фото Виктора Громова

Еще одна статья «Приднестровья» «Когда земная ноша не тяжела» еще об одном молодом специалисте, посвятившем жизнь сельскому хозяйству. Знакомьтесь: гидротехник Тираспольского комбината хлебопродуктов Вячеслав Домашкан. Из общения с ним журналист сделал вывод: молодой мужчина с открытым живым взглядом, с чувством собственного достоинства без тени зазнайства, привычный к труду, знающий и любящий свое дело. А еще говорят, что «молодежь пошла не та».

Фото Виктора Громова

Об истории села Глиное Григориопольского района, его жителях, туристическом потенциале его окрестностей по итогам очередной творческой командировки рассказывает корреспондент газеты «Приднестровье» в статье под названием «Дорогой немецких колонистов».

Фото Инны Влады

Немалый производственный потенциал таится в малом бизнесе, работающем в сельской местности. Он представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами. Об одном из них, возглавляемом Владимиром Чабаном, рассказывается в материале газеты «Приднестровье» «С заботой о родной земле». Его адрес – с. Ново-Комиссаровка Дубоссарского района.

Фото из архива Николая Кильянчука

И снова редакционное задание зовет журналиста «Приднестровья» в путь. На этот раз в с. Красногорка. Главные герои публикации с поэтическим названием «У подножия Красной горки» – неповторимые жители села.

Фото Нины Панаиды

Собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району продолжает знакомить ее читателей с селами самого северного района республики.  О том, как работают, живут, привечают гостей, с какими проблемами сталкиваются жители с. Рашков можно узнать из статьи под названием «Рашков и рашковчане».

Фото Марии Гордиенко

Лето для школьников – не только время отдыха, но еще и период, когда можно заработать. В энергии молодых всегда нуждается агросектор. О том, как и зачем трудятся на полях НИИ сельского хозяйства столичные школьники рассказывает автор материала в газете «Гомин» под заголовком «Первые шаги к самостоятельности».

Фото: novostipmr.com

В начале года в Приднестровье была проведена частичная налоговая реформа. «Станислав Касап о первых результатах налоговой реформы». Так названа авторская статья в газете «Адевэрул Нистрян». Вице-премьер озвучил читателям промежуточные итоги изменений налогового законодательства для экономических субъектов, работающих в том числе и в сельской местности, перспективы финансовых поступлений в бюджет. В числе поднятых в газетной публикации тем – государственные программы поддержки начинающих предпринимателей, в частности, тех, у кого есть намерение развивать в ПМР внутренний туризм.

Фото: vspmr.org

Президент Вадим Красносельский подписал закон «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР на 2023-2027 годы». В ее рамках предусмотрена реализация проекта «Мое дело». Он направлен на поддержку начинающих предпринимателей, работающих, в том числе, в сфере АПК и сельского туризма. Остальные детали – в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Поддержка предпринимателей».

Фото: pictures.pibig.info