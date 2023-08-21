Работа в поле, работа на ферме, работа в огороде

Работы в аграрном секторе имеют циклический характер. Лето – пора страды, которая растягивается до поздней осени. В эту пору дел у сельчан невпроворот. Крайне важно собрать урожай без потерь, ведь очень жаль вложенных средств и сил.

О текущих заботах сельчан, всех кто трудится на земле ради нашего продовольственного благополучия пишут журналисты республиканских печатных изданий, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета». И отпускная пора отнюдь не помешала им в этом благородном деле. Свидетельство тому – публикуемый обзор.

Творческая командировка журналиста «Приднестровья» в с. Бутучаны Рыбницкого района на молочно-товарную ферму ООО «Терра Ностра» завершилась конкурсом красоты среди… коров симментальской породы. Предшествовал ему серьезный разговор с участием руководства республики о развитии сферы животноводства. И о том, и о том можно прочитать в статье под заголовком «Соломенная корона для Рыжки».

О выборе будущей профессии, в том числе в сфере сельскохозяйственного производства, в материале «Эффективная форма работы» рассказывает собственный корреспондент «Приднестровья» по Каменскому району.

В День мелиоратора редакция газеты «Приднестровье» в публикации «Вода на каждое поле» познакомила читателей с главным агрономом ООО «Григориопольский комбинат хлебопродуктов» Сергее Косикове. Он окончил аграрно-технологический факультет ПГУ, живет в Тирасполе и ежедневно ездит на работу в Григориополь. «Эту работу нужно именно любить. Работа у нас ненормированная, можем выйти в 4 утра и закончить затемно», – говорит в беседе с журналистом герой материала.

Еще одна статья «Приднестровья» «Когда земная ноша не тяжела» еще об одном молодом специалисте, посвятившем жизнь сельскому хозяйству. Знакомьтесь: гидротехник Тираспольского комбината хлебопродуктов Вячеслав Домашкан. Из общения с ним журналист сделал вывод: молодой мужчина с открытым живым взглядом, с чувством собственного достоинства без тени зазнайства, привычный к труду, знающий и любящий свое дело. А еще говорят, что «молодежь пошла не та».

Об истории села Глиное Григориопольского района, его жителях, туристическом потенциале его окрестностей по итогам очередной творческой командировки рассказывает корреспондент газеты «Приднестровье» в статье под названием «Дорогой немецких колонистов».

Немалый производственный потенциал таится в малом бизнесе, работающем в сельской местности. Он представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами. Об одном из них, возглавляемом Владимиром Чабаном, рассказывается в материале газеты «Приднестровье» «С заботой о родной земле». Его адрес – с. Ново-Комиссаровка Дубоссарского района.

И снова редакционное задание зовет журналиста «Приднестровья» в путь. На этот раз в с. Красногорка. Главные герои публикации с поэтическим названием «У подножия Красной горки» – неповторимые жители села.

Собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району продолжает знакомить ее читателей с селами самого северного района республики. О том, как работают, живут, привечают гостей, с какими проблемами сталкиваются жители с. Рашков можно узнать из статьи под названием «Рашков и рашковчане».

Лето для школьников – не только время отдыха, но еще и период, когда можно заработать. В энергии молодых всегда нуждается агросектор. О том, как и зачем трудятся на полях НИИ сельского хозяйства столичные школьники рассказывает автор материала в газете «Гомин» под заголовком «Первые шаги к самостоятельности».

В начале года в Приднестровье была проведена частичная налоговая реформа. «Станислав Касап о первых результатах налоговой реформы». Так названа авторская статья в газете «Адевэрул Нистрян». Вице-премьер озвучил читателям промежуточные итоги изменений налогового законодательства для экономических субъектов, работающих в том числе и в сельской местности, перспективы финансовых поступлений в бюджет. В числе поднятых в газетной публикации тем – государственные программы поддержки начинающих предпринимателей, в частности, тех, у кого есть намерение развивать в ПМР внутренний туризм.

Президент Вадим Красносельский подписал закон «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР на 2023-2027 годы». В ее рамках предусмотрена реализация проекта «Мое дело». Он направлен на поддержку начинающих предпринимателей, работающих, в том числе, в сфере АПК и сельского туризма. Остальные детали – в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Поддержка предпринимателей».

Фото: pictures.pibig.info