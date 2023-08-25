Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ка ом де креацие, Лилия Манойлова, ориӂинарэ дин сатул Красная Горка, районул Григориопол, есте уна фоарте инспиратэ. Есте ун екземплу виу ал чея че ынсямнэ сэ-ць урмезь висул, пасиуня. Деши ну а девенит пиктор ренумит ка ункюл сэу, се мындреште ку контрибуция активэ ла дезволтаря ӂенерацией ын крештере. Есте сигурэ кэ доар прин лумя фрумосулуй путем едука оамень де омение.
Каре й-а фост висул дин копилэрие ши кум л-а реализат афлаць дин артиколул «Мештерица-Фаур».
Василе Бырка, шь-а инсталат о серэ ындатэ че шь-а конструит каса дин сатул Подоймица дин районул Каменка (анул 1997), пентру а сатисфаче черинцеле гастрономиче але фамилией сале.
А моштенит, евидент, ачастэ пасиуне, де ла пэринций сэй, каре ау локуит ын сатул вечин, ши се мындреште де резултателе пе каре ле обцине де фиекаре датэ. Рошииле луй сынт дин челе реӂешть. Аре дой фечорь, доуэ непоате ши ун непот — тоць трэеск ла ораш. Деачея легумеле, крескуте ку драгосте ши ын кондиций еколоӂиче, потривит думнялуй, сынт деосебит де нечесаре пе маса де тоате зилеле.
Деталий гэсиць ын артиколул «Комоара де витамине ын проприя грэдинэ».
Агрикулторий стрынг реколта крескутэ, пентру а ынчепе ын курынд сэ прегэтяскэ база пентру чя дин анул виитор. Легумикулторий ши помикулторий де асеменя сынт ынтр-о периоадэ фьербинте. Пе тежгелеле пьецелор тот май фреквент ышь окупэ локул фруктеле ши легумеле аутохтоне.
Каре сынт резултателе агрикулторилор рыбницень афлаць дин артиколул «Клокотеште мунка ын кымп».