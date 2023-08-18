Анонс газеты «Приднестровье» на 19 августа

Месяц Спасов, еще не золотая осень, но уже время «золотых россыпей» созревших фруктов. О том, как выращивают и собирают урожай яблок, персиков, нектаринов, слив и абрикосов в «интенсивных» садах – зарисовка «Фруктовый «бенефис» августа».

Мирная тишина на современном Кицканском плацдарме разительно отличается от ада, творившегося здесь 79 лет назад, в грозовом августе 1944-го. Героям и жертвам победоносной Ясско-Кишиневской операции посвящен материал «Отнюдь не легкая «прогулка».

Если вам не привелось жить в лихие 90-е, вы многое потеряли. А может, только благодаря этому и удалось выжить… Экстрасенсы, гадалки, бандиты, НЛО и многое другое – всё это было… «В лихие 90-е».

32 года назад в мировой истории прогремел августовский путч. О том, что писала приднестровская пресса в дни ГКЧП, читайте в материале «Остались лишь четыре буквы».

Амброзия остается главной проблемой аллергиков из года в год, а их число в Приднестровье только растет. О реакции организма на этот неприятный аллерген газета побеседовала с врачом-аллергологом и иммунологом Людмилой Бидюк. Читайте материал «Амброзия? Чихать хотели!».

Благодаря им появилась тарантелла. Догадались, о ком речь? Этот «Непрошенный гость из Италии» обитает и у нас. В рубрике «Окно в природу» — зарисовка о тарантулах и борьбе с ними.

Приглашаем совершить настоящее путешествие по Румынии. Маршрут Синая –Брашов Слэник-Молдова. Прогуляйтесь по старинным замкам Пелеш и Бран, узнайте, где находятся лучшие в Румынии минеральные источники, повстречайте медведицу с медвежонком и погрузитесь в настоящую «Нирвану для любителей природы».

Что будет модно носить осенью? Почему свекровь и невестка часто не ладят? За окном духота, а стоять у плиты и готовить домочадцам завтрак не хочется, что же делать? На эти вопросы ответит «Дамский клуб».

«Куда исчезла ваша жена?» – вопрос далеко не праздный. Ответ на него – в житейско-фантастической зарисовке «Новая Каллиройя». В пятьдесят порой всё только начинается…

Все мы родом из детства. У тех, кому сейчас под «полтинник», оно пришлось на времена относительно благополучные, но потом… Нагрянувшие «перестройка» и гласность нагородили в умах и душах прямо сюрреалистический хаос. О том, как по-разному складывались в эпоху смуты судьбы вчерашних мальчишек – непридуманная история «Где ты теперь, Саня?».

Винные, столовые, с косточками и без косточек, гибриды и выдержанные десятилетиями сорта винограда – вот настоящее богатство нашего края. Среди этого разнообразия «Виноградный гид» поможет выбрать, какой сорт будет украшать ваш стол в качестве витаминного дополнения.

Традиционно в номере – интересные факты о субботнем дне, погода и гороскоп на предстоящую неделю.