У суботньому номері газети «Гомін» 19 серпня ви зможете прочитати

Веселі, життєрадісні та креативні

Хвиля молодіжної енергії охопила Придністров’я. В усіх куточках краю розгорнулися заходи, присвячені Дню молоді. Як придністровська молодь відзначила своє свято читайте на стор. 1.

Фото Марини Сови.

Від скіфських курганів до наших днів

Республіка вдруге у своїй історії відзначила професійне свято археологів. Подробиці про нові історичні артефакти на стор. 3.

Фото з сайту музею археології Придністров’я.

Нагороди до професійного свята

Жителі Придністров’я відзначили День будівельника. У Палаці Республіки відбулася урочиста церемонія, присвячена вшануванню кращих співробітників цієї галузі. Детальніше про працівників самої мирної професії та переможців республіканського конкурсу «Краща будівельна організація» читайте на стор. 3.

Фото Олександра Зайчука.

Десять років відданості спорту

Державна служба зі спорту ПМР відзначила ювілей. У цей особливий день представники органів державної влади та видатні спортивні діячі зібралися разом для проведення урочистої церемонії. Подробиці – на стор. 8.

Фото з сайту Державної служби зі спорту.

У номері газети можна довідатися про свою долю в гороскопі на стор. 12, а також ознайомитися з програмою телепередач на наступний тиждень (стор. 10-11).