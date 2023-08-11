Анонс газеты «Приднестровье» на 12 августа

Традиционно во второе воскресенье августа люди самой созидательной и мирной профессии – строители – отмечают профессиональный праздник. Отрасль в Приднестровье, несмотря на то, что в 1990-е – начале 2000-х пережила достаточно непростые времена, начинает постепенно выходить из кризиса. О сегодняшней работе строителей в городе Рыбнице и районе узнаете из материала «Труд строителя – основа жизни».

12 августа в республике впервые официально отметят Международный день молодежи – праздник, не случайно являющийся ровесником миллениума. В третьем тысячелетии всегда существующий разрыв поколений особенно обострился благодаря стремительному развитию Интернета. Не всем это нравится, но остановить технический прогресс невозможно. Проблеме отцов и детей в ее современном преломлении посвящен материал «Молодежи нужна перспектива».

Как часто, пролистывая свеженький номер нашей газеты, вы отыскивали еще совсем молодые лица юных предпринимателей, артистов, юмористов? Согласитесь, в последние годы часто это представители молодого поколения, и мы не можем этому не радоваться. Кто «Герои этих страниц» — узнаете из одноименного материала.

Землякам посвящена страница под названием «Знай наших!». Очерк «И вам споет еще на бис» – о певце Валерии Солонаре, дубоссарце, выступившем недавно в Витебске на Международном фестивале искусств «Славянский базар» и рассказавшем о своих впечатлениях. В рубрике «Незабытые имена» речь об актрисе с интересной судьбой Ларисе Еремине, родившейся в Тирасполе и известной по фильмам «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим.

«Продам эффектный головной убор – соломенную шляпу, которая будет отличным подарком на день рождения или возможностью озарить пасмурный четверг вашей души. Что немаловажно, она подходит и женщинам, и мужчинам. Звоните в любое время» – так начинается рассказ «Праздник последнего снопа».

Вы никогда не задумывались: почему не читают наши дети? Быть может, всё дело в перенасыщенном информационном фоне? А ещё – элементарно не хватает тишины. Предлагаем верное средство от передозировки гаджетами: «Мысли рождаются в тишине».

Спустя много лет мужчина встречает свою школьную любовь и уходит из семьи. На житейских перекрестках случается всякое. «Одноклассница» – выбор, понятный немногим.

Случается, что люди не всегда думают о последствиях своих поступков. И нередко в погоне за собственным, как кажется, счастьем вмешиваются в жизнь чужой семьи.

Поначалу у них что-то вроде и получается, но в дальнейшем всё заканчивается очень плохо. Об этом – невыдуманная история «Чужая семья – потемки».

Античность и Скифия, древние божества, мифы и легенды, идиллическая красота и суровая реальность – многое может прийти в голову наделенному воображением путешественнику, решившему встретить рассвет, например, на берегу Днестра в Слободзее. Об этом лирико-философская зарисовка «На свидание с Паном».

Рубрика «Красная книга» продолжает знакомить читателей с редкими представителями отечественной флоры и фауны. В этот раз вы узнаете об единственном виде черепах, обитающих в Приднестровье, – болотной. Об «отечественной Тортилле» читайте в одноименной зарисовке.

В Бендерах с сороковых годов прошлого века существует маленький парк Горького, великий и недосягаемый «однофамилец» которого открылся 12 сентября 1932 года в Москве. Ему посвящен материал «Парк Горького: фабрика счастливых людей» в рубрике «День в истории».

Традиционно в номере прогноз погоды, гороскоп, ответы на сканворд.