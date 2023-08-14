Ярмарка еще и как повод подписаться на газеты

Большой популярностью у жителей республики пользуются ярмарки-продажи под девизом «Покупай приднестровское!». Этот важный социальный проект является составной частью государственной программы поддержки в республике предпринимательства. В роли проводника реализации проекта «Покупай приднестровское!» выступает Торгово-промышленная палата.

Журналисты республиканских газет – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» – всегда активно освещают эти массовые мероприятия на страницах своих изданий, а также в социальных сетях и мессенджерах.

В этом году ярмарки-продажи товаров отечественного производства уже прошли в Бендерах, Днестровске, Григориополе. И вот теперь – в Слободзее. Ее проведение стало очередным подтверждением того непреложного факта, что ярмарки, несмотря на свою богатую историю, не теряют актуальности и во времена Интернет-торговли. Люди по-прежнему хотят предлагаемый товар увидеть, пощупать и примерить.

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» всегда используют любую предоставляемую возможность публично представить посещающим ярмарку покупателям и свою своеобразную продукцию – информационную. Это хорошие площадки для рекламы и агитации за подписку на республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру государственного учреждения «Приднестровская газета».

На ярмарке «Покупай приднестровское!» в Слободзее местные аграрии и товаропроизводители представили на суд покупателей все чем богата приднестровская земля. И спрос на все это был нешуточный. Впрочем, как и на республиканские печатные издания, рассказали сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Они нестандартно, с выдумкой представили республиканские газеты в их лучшем виде, во всей красе.

Посетители обращали внимание на свежие газетные номера, рекламные буклеты, знакомились с условиями подписки. И подписывались на газеты.

Стоит особо отметить, что подписная кампания на главные газеты республики идет в непрерывном режиме.

А в завершении сообщим радостную весть: за активное участие в информационной поддержке проекта «Покупай приднестровское!» ГУ «Приднестровская газета» было награждено Благодарственным письмом ТПП и Слободзейской государственной администрации.

Фото Елены Недашковской.