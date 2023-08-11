У суботньому номері газети «Гомін» 12 серпня ви зможете прочитати:

Кожна людина – це космос, нікому до кінця незрозумілий

(до дня народження Світлани Іванишиної)

Важко не погодитися з такою тезою, почутою від жінки, що посідає високе міністерське крісло, виховує і навчає молоде підростаюче покоління придністровців протягом усього свого свідомого життя.

Цікаві факти з життя міністра просвіти Придністров’я читайте на стор. 1.

Найбільш насичений день літа

У Придністров’ї вперше відзначається День молоді. З самого ранку і до пізнього вечора 12 серпня в усіх містах республіки відбуватимуться десятки просвітницьких та розважальних заходів. Організатори гарантують насичену програму: лекції, майстер-класи, спортивні змагання, виставки, музичні й танцювальні вистави.

Як придністровська молодь відзначить своє свято – розповідь на стор. 4.

Фото Марини Сови.

Будівельник – отже, творець

Своє професійне свято 13 серпня відзначать будівельники. Їхня сповнена благородства праця завжди на виду, її не приховаєш. Однією з провідних організацій республіки в цій галузі є ЗАТ «БУ-28.

Детальніше про досягнення працівників самої мирної професії читайте на стор. 4.

Футбольна лихоманка

Захоплива командна гра з м’ячем уже другий рік поспіль відкриває таланти в загальноосвітніх закладах Придністров’я. Проект «Футбол у школу» настільки відповідає інтересам дітей, що незабаром подібну програму запустять і в дитячих садках.

Подробиці – на стор. 12.

Також у номері можна довідатися про свою долю, прочитавши гороскоп на стор. 12; познайомитися з програмою телепередач на наступний тиждень (стор. 10-11); пригадати деякі цікаві факти з історії серпневих свят українського народу в матеріалі, опублікованому під рубрикою «Із сивої давнини».

Головне фото Аліси Коханової