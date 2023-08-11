Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 12 аугуст, ал зиарулуй ностру

Рыбницяна Анастасия Лисовая, пентру а трея оарэ ва кучери счена Московей, партичипынд ла проектул музикал «Ты супер!». Кондукэторий проектулуй ау ындемнат-о сэ прегэтяскэ доуэ пьесе ын лимба русэ ши доуэ ын енглезэ. О пьесэ ера пря компликатэ. Настя а реушит сэ ле стэпыняскэ ын кытева зиле. Браво!

Деталий гэсиць ын артиколул «Тынэрэ ведетэ рыбницянэ».

О ампрентэ де неутат ау лэсат ын инима нистрянулуй Анатолие Дикусар мунций, кяр де ла прима куноштинцэ ку ей. А кучерит Елбрусул де трей орь, о датэ ын калитате де кондукэтор ал групулуй. «Ам хотэрыт сэ-л урк ярна, пентру кэ есте ку тотул алт мунте. Кондицииле сынт диферите: вынтурь путерниче, фриг пынэ ла — 40 де граде, панте ынгецате. Ши вара пе Елбрус есте фриг, дар ну ка ярна», — спуне алпинистул.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кемаря мунтелуй».

Роман Бакал есте реӂизор де сунете ла Радио 1. Дакэ е сэ ворбим май конкрет, есте персоана дин «умбрэ», фэрэ де каре емисиуниле ын лимба молдовеняскэ ну ар фи фост реализате. Думнялуй аре о експериенцэ ын домениу де песте 22 ань ши есте о персоанэ екстрем де пасионатэ де мунка са.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ей дау вяцэ диалогурилор ынреӂистрате».

Влад ши Стас Бешляга сынт дой тинерь тирасполень плинь де енерӂие ши планурь амбициоасе пе виитор. Ла чей 22 ши 18 ань амбий студиязэ ла Шкоала Супериоарэ де Економие дин Москова. Фиинд ын ваканца де варэ, ам авут фрумоаса оказие сэ дискутэм ку ей деспре тинереце ши виитор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вииторул апарцине тинерилор».