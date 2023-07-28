У суботньому номері газети «Гомін» 29 липня ви зможете прочитати:

Місто двох Григоріїв
Історії добре відомий не лише точний день його народження, а й деталі цієї святкової події: саме 1792-го вірменський архієпископ Аргунський освятив шість каменів – для заснування соборної церкви, під міський магістрат, а інші – для позначення кордонів населеного пункту.
Матеріал до дня міста Григоріополя читайте на стор. 1.
Новий вид відпочинку
Швидкими темпами в республіці розвивається внутрішній туризм. Нещодавно в селі Гиска для наших громадян та гостей республіки став доступним прокат квадроциклів.
Де і як можна відпочити з користю для здоров’я та гарного настрою, йдеться на стор. 4.
І швець, і жнець, і на дуду грець
Ця давня українська народна приказка досить вдало характеризує одного з відомих придністровців. Вона про того, хто важко працював з малих літ, та напрацював не лише собі, а й людям – про Анатолія Дзерновича, президента торгово-промислової фірми «Интерцентр-люкс».
Детальніше про цікаву й неординарну особистість читайте на стор. 7.
Маленькі хитрощі досвідчених садоводів і городників
Якщо бажаєте одержати високий урожай та вміло організувати боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин, скористайтеся маленькими хитрощами досвідчених садоводів і городників.
Детальніше – на стор. 12.
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