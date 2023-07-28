У суботньому номері газети «Гомін» 29 липня ви зможете прочитати:

Місто двох Григоріїв

Історії добре відомий не лише точний день його народження, а й деталі цієї святкової події: саме 1792-го вірменський архієпископ Аргунський освятив шість каменів – для заснування соборної церкви, під міський магістрат, а інші – для позначення кордонів населеного пункту.

Матеріал до дня міста Григоріополя читайте на стор. 1.

Новий вид відпочинку

Швидкими темпами в республіці розвивається внутрішній туризм. Нещодавно в селі Гиска для наших громадян та гостей республіки став доступним прокат квадроциклів.

Де і як можна відпочити з користю для здоров’я та гарного настрою, йдеться на стор. 4.

І швець, і жнець, і на дуду грець

Ця давня українська народна приказка досить вдало характеризує одного з відомих придністровців. Вона про того, хто важко працював з малих літ, та напрацював не лише собі, а й людям – про Анатолія Дзерновича, президента торгово-промислової фірми «Интерцентр-люкс».

Детальніше про цікаву й неординарну особистість читайте на стор. 7.

Маленькі хитрощі досвідчених садоводів і городників

Якщо бажаєте одержати високий урожай та вміло організувати боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин, скористайтеся маленькими хитрощами досвідчених садоводів і городників.

Детальніше – на стор. 12.

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