Анонс газеты «Приднестровье» на 29 июля

29 июля – судьбоносное событие для нашей республики. «Высокий исторический статус» — одноименный материал о символическом и реальном значении ввода российских миротворцев в Приднестровье.

Отправляясь на отдых, мы везем в качестве «багажа» не только теплые вещи (на всякий случай), но и определенные стереотипы. В настоящее противостояние может вылиться досуг. «Человек против «ол инклюзива» — размышления автора о «подводных камнях» полного релакса.

Когда тираспольчанам или слободзейцам предстоит отправиться в Каменский район, люди обычно говорят: «Ехать далеко, километров, эдак, 150». Но что бы мы сказали про 16000 км, которые одолел герой очерка «На Камчатку и обратно»?

Колорит земли родной ни с чем не перепутаешь. Автор зарисовки «Краски «Зеленого» во время прогулки по рынку сделал потрясающее открытие и готов им поделиться. Что объединяет Сезанна, Ван-Гога, Матисса и наш «Зеленый»? Небезынтересный вопрос. Начало интригует…

На пороге третий месяц лета, которое выдалось контрастным, со свирепой жарой и ливневыми дождями. Но все капризы погоды не в силах победить особую летнюю магию: контрастное, ослепительно-яркое, огненно-жаркое сочетание лихого экстрима с самым ленивым релаксом. Чтобы приятно провести пору отпусков и каникул вовсе не обязательно уезжать далеко от родного дома. Теме «ближнего» отдыха посвящена зарисовка «Лето – это маленькая жизнь».

Ежегодно в канун Дня Военно-морского флота мы публикуем зарисовки о некоторых страницах истории российского и советского ВМФ, тесно связанной с нашим краем. На этот раз «Днестровский сюрприз для англо-турецкого адмирала» — о применении мин и торпед в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Это был первый весьма удачный опыт использования нового очень грозного оружия.

«Форум. Трибуна общения». В этой рубрике небезразличные читатели делятся наболевшим и задают волнующие вопросы: когда газифицируют дом, как уволиться по закону, почему в Тирасполе нет «блошиного рынка»? И получают ответы из компетентных источников.

В публикации «Невероятные приключения лягушек» жительница Бендер, поэтесса и журналист Муза Гончарова рассказывает о злоключениях милых зелёных изваяний, которые «сидели» вокруг фонтана в сквере напротив нынешнего кинотеатра им. Горького, а теперь вернулись на свое место и радуют горожан.

Традиционно в номере — гороскоп и прогноз на неделю, а также интересные сведения о том, чем знаменателен день 29 июля. Газета расскажет о народных приметах в августе и о том, как избежать негативного влияния магнитных бурь.