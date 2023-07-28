Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 юлие, ал зиарулуй ностру:

«Ачел, каре спуне кэ ну се теме де рэзбой, ну штие нимик деспре ел. Ну-й нимик май мурдар, май дур, май сынӂерос, декыт рэзбоюл Тоатэ лумя вря сэ трэяскэ. Дар ын моментул, кынд глоанцеле збоарэ де-асупра капулуй, ну те гындешть ла сине, дар кум сэ ажуць товарушул. Чева те ымпинӂе сэ мерӂь май департе», — зиче Михаил Степанович Подирка, ориӂинар дин сатул Цыбулэука, районул Дубэсарь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ну ерам сингур».

Дупэ 6 ань де студий ла факултатя аграр-техникэ де ла УСН, Роман Герцев мунчеште агроном ын домениул протекцией плантелор. Сарчина луй есте де а мониториза де ла дистанцэ (ын база дателор сателитулуй) еволуция културилор, пентру а деписта ла тимп проблемеле (апариция буруенилор, болилор ши инсектелор дэунэтоаре) ши а интервени рапид аколо унде есте невое.

Деспре ун спечиалит тынэр дин агрикултурэ афлэм дин артиколул «Професия вииторулуй»

Анастасией Бондаренко а студия арта кулинарэ пе платформа Колеӂиулуй де комерц дин орашул Тираспол. Есте о персоанэ деосебитэ, каре препарэ дежа 8 ань букате деосебите пентру копиий спечиаль де ла Институция муничипалэ спечиализатэ де ынвэцэмынт корекционал де тип шкоалэ – грэдиницэ №2 орашул Тираспол.

Деталий гэсиць ын артиколул «А фи букэтар ынсямнэ а фи артист».

«Ну вэ темець сэ лэудаць копилул, кяр ши атунч кынд прогресул луй е модест. Ачест лукру ле инсуфлэ копиилор ынкредеря ын сине, ый фаче сэ доряскэ сэ пэшяскэ май департе. Е импортант ка копилул сэ айбэ ынкредере, сэ пэстрезе респектул ши апречиеря», — ачеста е сфатул Кристиней Печул, едукатоаре, ку ун стаӂиу де зече ань ын домениу, ла грэдиница «Извораш» дин сатул Ташлык, районул Григориопол.

Деталий гэсиць ын артиколул «Юбеск ши трэеск пентру копий».