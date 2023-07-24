С думой о селе и его жителях

В любом деле главное – люди, человеческие судьбы. И аграрное производство в этом отношении не исключение. Именно сельские труженики создают потенциал АПК, аграрного туризма, благоустраивают территорию сел. А журналисты о них пишут. Пишут о том, что их волнует, заботит, тревожит. Статьи на тему сельского хозяйства, обустройства сел, развития агротуризма – на всех полосах входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета» печатных изданий – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян».

Корреспондент газеты «Приднестровье» отправился в командировку в самый северный район Приднестровья – Каменский. Туда же с рабочим визитом поехал глава государства. О том, что обсуждали, какие решения приняли, в том числе и по развитию инфраструктуры сел и агротуризма можно прочитать в статье под заголовком «Проблемы каменчан на контроле Президента».

Не секрет, что Приднестровье находится в зоне рискованного земледелия. «Мелиорация – «спасательный круг» для агробизнеса». В этом уверен автор очередного материала на аграрную тему, который опубликован на газетных полосах «Приднестровья».

Депутаты Верховного Совета рассмотрели отчет уполномоченных органов Правительства о реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в ПМР на 2019-2026 годы». Речь шла и о развитии сельского туризма. Подробности отчета – в статье газеты «Гомин» под названием «Эффективная работа законодателей».

«Красота – большая сила». Этот перефразированный заголовок в стиле Фаины Раневской корреспондент газеты «Гомин» предпослал материалу о конкурсе красоты… среди коров симментальской породы. Организовало его аграрное предприятие «Терра Ностра», что в Рыбницком районе. А еще здесь провели республиканский семинар, посвященный путям развития животноводства. Эта сельхозотрасль развивается достаточно динамично.

Собкор газеты «Гомин» по Каменскому району побывала в творческой командировке в с. Катериновка. О том, чем живет село – в статье «Катериновка и ее жители».

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» в настоящем обзоре особе внимание уделил теме развития туризма в сельских населенных пунктах. И первая в этой череде статья под необычным названием «Поехали ради фотосессии!». Автор предлагает посетить пять местных локаций, на которых должны побывать все, кто хочет сделать красивые фото. В их числе и село Роги Дубоссарского района, и долина Томашлык (там же), и «Остров любви» в Красногорке Григориопольского района.

Еще одна статья газеты «Адевэрул Нистрян» отправляет читателей в «Сельский тур «Кицканы – Терновка». В этом путешествии можно посетить Кицканский плацдарм и Ново-Нямецкий монастырь в с. Кицканы, дом-музей молдавской культуры «Каса Караман», музей советской эпохи «Каса Бабой» и музей «Бутылка» в с. Терновка.

«Поехали…в села северных районов республики». Призывает автор еще одной публикации на эту же тему. Маршрут «Строенцы – Рашков – Валя-Адынка». В этом путешествии на автомобиле, можно увидеть башню ветров, виноградные террасы Витгенштейна, беседку графини, водяную мельницу, комплекс родников «Теплица», церковь Святого Архангела Михаила, Свято Троицкую церковь, костел святого Каэтана, руины синагоги, источник «Панская крыница», руины Покровской церкви, дом-музей Ф.И. Жарчинского, грот Кармалюка, храм святой Параскевы Сербской, Каменский питомник.

И еще об одном «Сельский тур «Зозуляны-Выхватинцы-Гояны» пишет газета «Адевэрул Нистрян». В этом путешествии можно посетить музей А.Г. Рубинштейна и истории с. Выхватинцы, овраг Вермитка с посещением пещеры «Выхватинецкий могильник», заповедник «Ягорлык», бутафорный дом, возведенный для киносъемок в с. Роги, каскад водопадов.

Лишь прочитав заголовок очередного материала с газетной полосы «Адевэрул Нистрян» «Как открыть сельский гостевой дом» сразу можно понять, о чем идет речь. Читайте рекомендации и занимайтесь развитием сельского туризма.

Главное фото: inbusiness.kz