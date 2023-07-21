Анонс газеты «Приднестровье» на 22 июля

Сегодня газете «Приднестровье» исполняется 29 лет. Главный редактор Александр Карасев в статье «Все еще впереди» рассказывает о том, чем живет издание, и делится планами. «Мы не гонимся за новостями, такими, которые не успели обнародовать другие СМИ, не стремимся во чтобы то ни стало быть первыми (да это и трудно, ведь за Интернетом и ТВ не угонишься), тем не менее даем информацию проверенную, точную, расширенную и за нее в ответе», – говорят сотрудники редакции. Связь с читателями, опыт старших и дерзновение молодых ­– это основа долголетия нашего издания.

Ветеран из Тирасполя Михаил Иванович Навроцкий выписывает газету «Приднестровье» с первого дня ее выхода – все 29 лет! Наш корреспондент встретился с ним, и вот что он сказал: «Спасибо, что не забываете подписчиков. Газету я получаю и с нетерпением жду почтальона. Сегодня больше востребованы телевидение, Интернет, но газета – это совершенно другое: запах типографской краски, шелест страниц, знакомые фамилии авторов, рассказывающих о близком и волнующем. Я привык доверять написанному в ней. Эта связь с читателем – главная ценность, главное достижение «Приднестровья» разных лет. С днем рождения!».

Говорят, если человеку поменять имя, данное при рождении, это может в корне изменить его судьбу. Возможно, то же бывает и с населенными пунктами. В рубрике «Диалоги о сельской жизни» рассказываем о селе с двумя равнозначными именами – Гыска и Гиска. Его жители просят сохранить здесь местную врачебную амбулаторию.

Об урбанистических «мелочах», с которыми мы сталкиваемся на улицах каждый день, а потому они перестают быть мелочами, читайте в материале «Районные джунгли». Декорации на клумбах из автопокрышек, побелка деревьев и дворовые конфликты из-за того, кому можно, а кому нельзя сидеть на скамейках, – от всего этого нам пора избавляться.

По разным уголкам земли в поисках счастья мечутся и трудятся многие наши соотечественники. Некоторые из них вроде бы добились успеха: карьера, квартира, машина, хороший заработок. Но не слишком ли дорого платят они за все это? Что творится в их душах? Попытка ответа – рассказ «Размышления в пробке».

«Старый китель» ­– так называется рассказ журналиста Романа Трощинского. Его герой Сергей, чтобы поправить материальное положение, мечтал о загранице. Но… придется жить вдали от семьи, не видеть, как растет сын… Висящий в шкафу китель, увешанный медалями участника боевых действий, навеял воспоминания об отце, его наказах и помог Сергею понять главное: «А что, если большее кроется отнюдь не в деньгах?».

Мы продолжаем рассказывать о краснокнижных представителях отечественной фауны и флоры. На сей раз наша героиня – птица, считавшаяся в Древнем Египте священной. Бог мудрости и знаний Тот изображался в человеческом обличии, но с её головой. Речь идет о каравайке. Что это за животное, почему у нас стало оно редким, а заодно и почему оно так называется, можно будет прочесть в материале «Краснокнижная и священная».

Наши читатели делятся забавными историями. Читайте рассказ Алексея Ильичева о хитрой мышке.

«Почем фунт лиха?» ­– вопрос из тех, которым лучше бы не задаваться. Герои рассказа, написанного в жанре южной готики, проверили этот принцип на себе.

Многие знают, что ТСЖ – это товарищество собственников жилья. Но мало тех, кто знаком с иной расшифровкой данной аббревиатуры. ТСЖ – трутовик серно-желтый. Съедобный гриб, по вкусу напоминающий куриное мясо. Явно недооцененный широкой публикой, в чем 25 лет назад на собственном опыте убедился автор непридуманной истории «Лесное сокровище ТСЖ».

Скалодром из металлокаркаса и фанеры высотой 15 м – самый высокий в наших краях. Он расположен в Бендерах. В удобном помещении тренируются и юные начинающие скалолазы, и опытные спортсмены. Преодолев страх высоты, некоторые потом на всю жизнь увлекаются скалолазанием. А еще здесь расположен летний спортивно-туристический лагерь. Подробнее – в статье «Покори свою высоту».

Иногда в истории случаются странные казусы, вроде случая с открытием Америки, первооткрыватель которой Христофор Колумб был убежден, что это Индия, только с другой стороны. Кстати, почему все-таки Америка, а не Колумбия? Чем так прославился Америго Веспуччи? Об этом – в материале (рубрика «День в истории»).

Традиционно в номере погода, гороскоп.