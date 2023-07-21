У суботньому номері газети «Гомін» 22 липня ви зможете прочитати

Магістри чорної металургії
Чи наважиться хтось заперечити, що праця металургів – важка та небезпечна, а самі вони – люди надзвичайної витримки, сталевого характеру, сили та загартування, здатні працювати на межі людських можливостей, незважаючи ні на кліматичні умови, ні будь-які інші перипетії.
Про двох представників славної когорти придністровських металургів читайте на стор. 5.
Фото Аліси Коханової.
Прославив працею санаторій і Кам’янщину
Про те, як у Кам’янці відзначали 75-річчя від дня народження головного лікаря санаторію «Днестр», про життєвий та трудовий шлях прекрасної людини, відмінного фахівця Івана Гавриловича Бистрова читайте на стор. 6.
Фото з сімейного архіву І. Г. Бистрова.
В сім’ю, де панує лад, щастя дорогу не забуває
Фестиваль «Сім’я – чарівний символ життя», перенесений на тиждень через негоду в столиці, відбувся. Його організатори – Управління культури та творчі колективи культурних установ Тирасполя – підготували насичену програму, що передбачала вшанування ювілярів та музичні номери на сцені Катерининського парку.
Стор. 1 та стор. 8.
Фото прес-служби Президента.