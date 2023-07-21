Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 22 юлие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Дмитрий Юраш дин сатул Коротна, районул Слобозия, ветеринар де спечиалитате, ын 2003 с-а алес ку проприетатя «Октавиан», кынд, ын кадрул личитацией, а прокурат о микэ фермэ практик фалиментатэ. А ынчепут афачеря де ла чирка 70 де капете. Песте зече ань а ажунс сэ ынтрецинэ май мулт де 400 де вите. Ау фост тимпурь май греле, кынд ера невоит сэ микшорезе нумэрул анималелор. Ын презент ынтрецин 225 де капете, динтре каре 137 сынт вачь мулгэтоаре.

Кум ау дезволтат афачеря афлаць дин артиколул «О мункэ колосалэ ши мулте сперанце»

Надежда Максимовна Ротаренко, вичедиректор ал системулуй чентрализат де библиотечь дин районул Каменка, е мереу ынконжуратэ де оамень де диферитэ вырстэ, дар рэмыне ын мижлокул лор необсерватэ, симплэ ши мэринимоасэ. Вочя лиништитэ, ворбиря кургэтоаре, зымбетул пе фацэ, дискуцииле интересанте ну ласэ пе нимень индиферент. Се веде, кэ ануме ачесте калитэць але ей ый атраг ши пе копий.

Деталий гэсиць ын артиколул «ВОКАЦИЕ».

50 де ань де активитате фруктуоасэ ын домениул медичиней. Ку аша чева се поате мындри Тамара Владимировна Шевцова, шефа секцией де асистенцэ медикалэ ӂенералэ де ла поликлиника №4 дин Бендер. «Професия ам алес-о пентру кэ дорям сэ ажут оаменилор», — не асигурэ медикул.

Май аре медикул ши алте пасиунь, деспре еле афлаць ын артиколул «Тамара Шевцова: «Ыць мулцумеск, соартэ, пентру тот»

Ын активитатя де бинефачере се импликэ оамень енерӂичь ши неиндиференць. Акум дой ань, ын асеменя акциунь есте ангажатэ ши тирасполяна Марина Сова, абсолвента факултэций де филолоӂиче. Потривит тинерей, пе каля волунтариатулуй а пэшит ын моментул кынд а девенит кореспондент. Мажоритатя челор драӂь ау акчептат позиция тинерей. Ку регрет ау фост ши де ачей каре ау репрошат-о ын фел кэ тоате ачестя есте о пьердере де тимп, липсэ де интерес пентру проприя вяцэ.

Читиць артиколул «Суфлетул сочиетэций» ши вець афла кум а реакционат тынэра.