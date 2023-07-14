Анонс газеты «Приднестровье» на 15 июля

Традиционно в третье воскресенье июля отмечают День металлурга. В нашей республике главным металлургическим предприятием по праву считается рыбницкий ММЗ. На этом заводе-гиганте трудятся замечательные люди, иногда – целые династии. Об этом – материал «Металл не обманешь».

В училище олимпийского резерва прошла церемония вручения дипломов первым выпускникам по линии СПО. 13 молодым спортсменам присвоена квалификация «Педагог по физической культуре и спорту». Имена многих выпускников уже известны из спортивных новостей. «Вперед, к новым рекордам», — призывает автор репортажа из училища.

Дом – работа — дом. Большинство из нас живет в этой парадигме, не подозревая, что этот замкнутый круг можно разорвать. Так случилось с участниками «Покатушек», которые каждую неделю отправляются в путь в компании единомышленников. О том, как они проводят свободное время, и что это ­–увлечение или образ жизни, расскажет руководитель велоклуба Игорь Крижановский в материале «Поход – это приключение. Порой с адреналином».

«География приднестровской кухни» расширяет границы. На этот раз речь пойдет о турецкой кухне. В Приднестровье есть место, чья история непосредственно с ней соприкасается. Конечно же, это Бендерская крепость. В ее окрестностях автор и искал восточные мотивы в приднестровской кухне!

Заслуженный врач ПМР, отличник здравоохранения, а также давний и верный друг газеты «Приднестровье», постоянный ее читатель… Корреспондент газеты познакомился с Александром Моисеевичем Коганом, воспользовавшись приглашением прийти к нему в гости. Рассказ о семье Коган читатели найдут в материале под названием «Чтобы история оживала».

Автор наблюдает за прогуливающейся по скверу молодой парой. Влюбленные держатся за руки… В этих прикосновениях столько трепета и столько недосказанности. Участница конкурса союза журналистов Приднестровья «Зажигаем звезды» в зарисовке «Еще раз про любовь» искренне и трепетно размышляет о ней.

Женские судьбы – всегда особая тема. Женщина и поэзия – вдвойне интересно. О яркой и трудной судьбе незаурядной представительницы прекрасного пола, жить которой помогают стихи – лирическая зарисовка «Чайная фея умеет заваривать чай».

В рубрике «Личное отношение» автор размышляет о проблеме бездомных животных. Спор между теми, кто подкармливает кошек и собак в городах, и теми, кто выступает яростным противником этого, не утихает уже десятилетия. Иногда он перерастает в холодную или даже открытую войну. Рассуждения на тему читайте в материале «НЕмилосердие, или На манеже все те же».

Традиционно в номере прогноз погоды, гороскоп, сканворд.