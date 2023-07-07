У суботньому номері газети «Гомін» 8 липня ви зможете прочитати:

Майбутнє правоохоронних органів республіки

У Тираспольському юридичному інституті МВС ПМР ім. М. I. Кутузова відбувся урочистий захід, присвячений випуску офіцерів міліції.

Стор.5.

Фото з сайту інституту.

З піснею по життю

Ювілейний концерт солістки Державного ансамблю танцю і народної музики «Виорика» Валентини Урсуляк відбувся в Палаці Республіки. Молдавські народні пісні та російські романси дарувала публіці як сама артистка, так і запрошені гості: Віоріка Чуботару, Геннадій Кочебан, Олександр Балан та багато інших виконавців.

Стор. 6.

Повернення втраченого

Завершилася реставрація написів, зроблених понад сто років тому на старій будівлі в Тирасполі. Над відновленням та збереженням працювали художниця-реставратор Наталія Муравйова та голова громадського руху урбаністики та міської історії «Надбання» Андрій Пєтков.

Стор. 6.

Головне фото з сайту інституту МВС ПМР ім. М. I. Кутузова