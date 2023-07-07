Читиць ын нумэрул дин 8 юлие ал зиарулуй ностру:

Релацииле Олгэй ши Виктор Катеренчук дин сатул Хармацка, районул Дубэсарь, ачестор дой оамень фрумошь ла суфлет ши ла кип, порнеште дин фраӂеда копилэрие. С-ау нэскут ын ачелашь сат, ын ачеяшь махала. Ымпреунэ ау хойнэрит пе стрэзиле сатулуй. Ымпреунэ с-ау дус ши ла дансурь, атингынд фрумоаса вырстэ а тинереций. Ау жукат о фрумоасэ нунтэ, яр ла анул вор инвита оаспеций ла нунта де аур.
Каре есте секретул феричирий ачестуй куплу афлаць дин артиколул «Унде есте драгосте, тоате вин де ла сине…».
Сенсул вьеций фамилией Фальман дин сатул Жура, районул Рыбница, ку ун термен де валабилитате де 18250 зиле ыл конституе грижа речипрокэ ши чя фацэ де копий, непоць ши стрэнепоць. Чинчзечь де ань ау мерс мынэ де мынэ соций Полина Михайловна ши Николай Петрович пе потечиле соартей.
Деталий гэсиць ын артиколул «Сенсул вьеций».
Фиекаре динтре ной, пе паркурсул вьеций, ынтылнеште оамень каре ый рэмын пентру тотдяуна ын суфлет ши инимэ. Ун астфел де ом харник, талентат, ынвэцэтоаре ку хар де ла Думнезеу е мултстимата ноастрэ колегэ Клаудия Василевна Мариуца, професоарэ де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын шкоала медие №2 «А.Стоев» дин орашул Григориопол. Ын ачест мижлок де варэ, ку мирос ымбэтэтор де флорь мултиколоре, ку соаре блынд ши дарник, адресэм челе май синчере ши калде кувинте де омаӂиу ку оказия фрумосулуй жубилеу – 70 де ань де ла наштере.
Деталий гэсиць ын артиколул «Ку хар де ла Думнезеу».
Тимпул фуӂе немилос, пуртынд пе крестеле анилор нумеле оаменилор вредничь, хэрничия, кутезанца, девотаментул ши крединца кэрор сынт рэсплэтите дин плин. Тимпул рэмыне фидел фечорилор ши фийчилор каре фэуреск ноул, каре прин трудэ луптэ пентру бунул нуме ал плаюлуй. Пе астфел де паӂинь есте ынскрис ши нумеле коротнянулуй Владимир Бодюл.
Де че? Афлаць ын артиколул «Господар ын сатул сэу».