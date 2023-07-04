Ярмарка: на других посмотреть и себя показать

Издревле это был главный принцип любой торговой ярмарки. Несмотря на то, что этому общественному феномену уже несколько веков, ярмарки не теряют актуальности даже во времена Интернет-торговли и маркетплейсов. Люди хотят воочию увидеть, тактильно пощупать, да на себя и других примерить.

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» такого же мнения и стараются быть там, где много торгового люда и покупателей, использовать предоставляемые публичные площадки для рекламы и агитации за подписку на республиканские газеты («Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян»), входящие в структуру государственного учреждения.

Первый день жаркого июля начался с традиционной ярмарки продаж под девизом «Покупай приднестровское!» в Бендерах. Она прошла под эгидой Торгово-промышленной палаты. Здесь было представлено все многообразие производимого отечественными предприятиями и индивидуальными предпринимателями. А где много предложения, там и спрос. И грех было не воспользоваться этим положением сотрудникам отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Что они и сделали – ярко презентовали республиканские издания в их лучшем виде. Что называется, показали печатный информационный продукт – газеты «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин» – во всей красе.

Посетители обращали внимание на свежие газетные номера, специальные рекламные буклеты с условиями подписки. Среди многочисленных покупателей ярмарки были как постоянные подписчики, так и потенциальные.

Примечательно, что подписная кампания на главные печатные издания страны идет в режиме нон-стоп. Иными словами, подписаться на республиканские газеты можно всегда. Вот и на ярмарке в Бендерах усилия представителей ГУ «Приднестровская газета» не пропали даром: у республиканских газет появились новые подписчики

Фото Татьяны Царенко.