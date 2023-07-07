Анонс газеты «Приднестровье» на 8 июля

Накануне Дня семьи, любви и верности главные герои на страницах газеты ­– супруги Валерия и Иван Поповы из Терновки. Эта семья одна из многих. И все же она особенная. Здесь не только любят, но и умеют слушать и слышать друг друга. Молодые люди полны такой мудрости, что многим опытным супругам можно у них поучиться. О том, как родилась семья, каких придерживается принципов и о чем мечтает, вы сможете прочесть в материале «Главное — слышать друг друга».

Позади целый месяц каникул, скоро макушка лета, а многие планы так и остались планами. В любимой многими читателями рубрике «Личное отношение» автор размышляет о том, каким должно быть детское лето. Зарисовка «Самая лучшая мама на свете» — об одном дне летних каникул доброго мальчика и его родителей.

С каждым из нас случаются загадочные истории, но не каждый видит в них «указующий перст судьбы». На Бога надейся, а сам не плошай… Казалось бы, всё просто. Но иногда что-то выходит из-под контроля. «Случай в монастыре святителя Спиридона» настолько уникален, что к нему неприменимы обычные мерки. Читайте в рубрике «Житейские перекрестки».

До начала нового учебного года осталось менее двух месяцев. Нужно ли готовить малыша к поступлению в первый класс, или это «хотелки» слишком амбициозных родителей? Стоит ли омрачать лето ребенка учебой? С этими актуальными вопросами корреспондент пришел к педагогу «Малышки» и начальной школы Татьяне Слипенчук. Про подготовку к школе и роли родителей можно будет узнать из материала «Лето – время отдыха или учебы?».

Газета подготовила новую страничку для людей «серебряного» возраста «Мои года – мое богатство». Читатель узнает о трех секретах долголетия известного в СССР и России «старейшего в мире практикующего хирурга» Федора Углова. Здесь же можете ознакомиться с творчеством земляков ­- пенсионер Ярослав Пшеновский делится курьезным случаем.

Конкурс союза журналистов Приднестровья «Зажигаем звезды», организованный среди учащейся молодежи республики, продолжается. В зарисовке «Работать с душой» выпускницы школы Оксаны Яшан читатели узнают о талантливом педагоге, воспитателе детского сада «Теремок» села Чобручи Слободзейского района Наталье Фёдоровне Яшан.

Мир стремительно меняется. Многое отдается на откуп технике. В эпоху искусственного интеллекта мы часто полагаем, что «компьютер подумает за нас» (так называется один из материалов), и это заблуждение может сыграть с человечеством злую шутку, считает автор.

Об Александре Вельтмане, в свое время известном российском литераторе, чьи произведения высоко оценивали Белинский и Пушкин, ныне мало кто знает. Литературой он занялся уже после ухода в отставку. До этого была блестящая карьера военного картографа. В последующем Вельтман — академик Российской академии наук и Хранитель Оружейной палаты Кремля. О неоднократно посещавшем Тирасполь «Военном, ученом, путешественнике, литераторе» читайте в одноимённом материале.

«Бабочкой белокрылой, легкой бабочкой стать» — именно так ощущают лето приднестровские поэты в своих произведениях и делятся этими прекрасными чувствами с читателями «Литературной страницы».

В традиционной рубрике «День в истории» расскажем, как Париж превратился «Из города грязи в столицу любви».

Безвременный уход школьного товарища – всегда большое потрясение, особенно в те годы, когда неизбежная смерть воспринимается как нечто еще очень далекое, почти нереальное и как бы противоестественное. Об этом – непридуманная история «Когда река становится убийцей».

Фестиваль лаванды в Гоянах прошел, в первомайском парке цветы кустарника уже срезали, в столичном дендрарии первое цветение маленького фиолетового поля тоже прошло. Лаванда осталась лишь у тех, кто успел приобрести букетик или заботливо вырастил куст у себя на подоконнике. В постоянной рубрике «Цветы в доме» узнаем «Три способа использовать лаванду» с пользой.

Традиционно в номере гороскоп, погода.