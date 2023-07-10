Сельские командировки

Есть расхожее выражение «Труба зовет». В арсенале республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», призывных труб нет, зато есть редакционные задания, которые то и дело зовут в дорогу. В Год АПК, сельских территорий и сельского туризма, который объявлен в ПМР2023-й, журналисты протоптали стежки-дорожки в приднестровские села. Чем живут сельчане, где работают, чему радуются и огорчаются – читайте в этом обзоре тематических публикаций газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян».

В очередной статье газеты «Приднестровье» на продовольственную тему ее автор заверяет: «Будем с горошком». В этом он убедился лично, посетив поля агрохолдинга «Экспедиция-Агро».

«Весенний день год кормит». Эта прописная истина вынесена автором материала в «Приднестровье», в котором он рассказывает о севе яровых и технических культур.

В родительском доме Галины Харченко во Владимировке расположился музей в миниатюре. Героиня опубликованной в газете «Приднестровье» статьи, называющейся «На страже наследия», –верная хранительница нашего общего прошлого.

«Перспективное направление агробизнеса». И с утверждением автора этой публикации в «Приднестровье» трудно поспорить, если учесть, что речь идет о животноводстве. А конкретно о ферме, которой руководит потомственный аграрий Андрей Кизил. Его дед более 20 лет возглавлял гремевший на весь Советский Союз межколхозсад «Памяти Ильича».

Куры, утки, гуси – все это привычно для нашего региона. А как вам выращивать перепелов? Все об этом сложном и непривычном бизнесе знает Максим Тимофеев. В статье «Гомина» «Предпринимателями не рождаются» он рассказывает о становлении своего детища – перепелиной фермы.

Следующее знакомство читателей этой газеты – «Знакомство с профессией агроном». Так назван материал о том, как ТПП совместно с ООО «Лендер Агроприм» на производственной базе последнего провели День открытых дверей. А распахнули они их для студентов Тираспольского аграрно-технического колледжа.

Аналогичное мероприятие было проведено и на базе ведущего предприятия аграрной отрасли республики ООО «Фиальт Агро». Оно выпускает продукцию под торговой маркой «Благода». Статья «Гомина» под заголовком «Привлечение молодежи к аграрным профессиям» предназначена, прежде всего, тем, кто выбирает будущую специальность.

Аллергенный сорняк амброзия «пьет кровь» не только аллергиков, но и аграриев, препятствуя свободному произрастанию культурный растений. Именно поэтому публикацию о противостоянии ей корреспондент газеты «Гомин» назвал «Борьба с амброзией – обязанность каждого». Она – о ходе рабочего совещания с представителями региональных управлений АПК по вопросу борьбы с карантинным растением амброзией, которое провел министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул.

Глава государства побывал с инспекционной поездкой в двух северных районах ПМР – Рыбницком и Каменском. Они – аграрные. Не случайна и тематика общения Президента с жителями районов, его руководителями. В рамках визита в Рыбницкий район, в частности, рассматривались вопросы развития социальной инфраструктуры в селах района, в частности, обеспечения их питьевой водой. Это, пожалуй, самая острая проблема для сельских населенных пунктов района. А подробности диалога главы государства с рыбничанами читатели «Гомина» смогут узнать из газетной статьи «Президент побывал с рабочим визитом в Рыбнице».

В Каменском районе на передний край тоже вышли проблемы деятельности АПК, реализации сельскохозяйственной продукции, а также водоснабжения, обучения школьников, содержание в порядке объектов социальной инфраструктуры. О сути разговора – в материале газеты «Гомин» «Визит Президента в Каменский район».

Корреспондент «Адевэрул Нистрян» в статье «Первая выставка-ярмарка в этом году» рассказывает читателям о продажах в Чобручах птиц и домашних животных. Она была приурочена к Году АПК, сельских территорий и сельского туризма. Десятки птицеводов и животноводов-любителей со всей республики привезли своих питомцев.

Инициатором создания этнического музея под названием «Родительский дом» стал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в окрестностях Дубоссар, отец Валентин. Помогали ему родные и близкие. О первых экспонатах и нынешней коллекции старинных вещей народного быта – в публикации «Адевэрул Нистрян» «В родительском доме».

Корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» по просьбе турагентства провел экскурсию на молдавском языке для туристов из Бухареста. Локациями для посещения стали и сельские туристические достопримечательности: музей «Бутылка» и фазенда «Каса Караман» в Терновке. О впечатлениях заезжих гостей в статье «АН» «Туристы из Бухареста в Приднестровье».

Правительство стимулирует внутренний туризм. Одним из предложений стал возврат государством части затраченных жителями республики для путешествий по Приднестровью средств. Подробности – в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» «Отдых в ПМР станет доступнее с кэшбэком».